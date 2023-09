/FOTOGALERIE/ Prestige Tennis Cup by Moneta Money Bank ve Frýdku-Místku vyhrála Italka Silvia Ambrosiová, která v nedělním finále porazila Češku Julii Štruplovou 6:0, 6:2.

Tenisový turnaj žen ITF 25 ve Frýdku-Místku (finále dvouhry). Zprava ředitel turnaje Michal Otava, vítězka Silvia Ambrosiová, finalistka Julie Štruplová a primátor Frýdku-Místku Petr Korč. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Šestý ročník antukového turnaje kategorie ITF s dotací 25 tisíc dolarů (asi 570 tisíc korun) nabídl mnoho zajímavých zápasů, ten finálový byl překvapivě krátký. Trval pouhých 71 minut. Osmnáctiletá Štruplová (332. hráčka žebříčku WTA), která ve Slezsku obhajovala triumf z loňska, uhrála pouhé dva gemy. Nad její síly byla šestadvacetiletá Italka Ambrosiová (311.).

VÝSLEDKY

Prestige Tennis Cup by Moneta Money Bank

(Frýdek-Místek, antuka, dotace 25 tisíc dolarů)

Finále: Ambrosiová (It.) - Štruplová (ČR) 6:0, 6:2

Semifinále: Ambrosiová (It.) - Kučmová (ČR) 4:6, 7:6, 6:3, Štruplová (ČR) – Šinikovová (Bul.) 2:1 skreč

„Během turnaje se odehrálo mnoho zajímavých zápasů, bylo se na co dívat. Navíc nejen na samotné finále přišlo do areálu celkem dost lidí, z čehož mám radost,“ řekl Deníku ředitel turnaje Michal Otava. „Náš turnaj nabízí pro mladé české naděje obrovskou příležitost uhrát bez dlouhého cestování body do žebříčku, polepšit si a odrazit se výš,“ doplnil Michal Otava.

„V minulých letech tady hrála třeba Bára Krejčíková, ze zahraničních tenistek nesmím zapomenout na Číňanku Čeng Čchin-wen. Ta tady v roce 2020 triumfovala a ze 400. místa žebříčku nastartovala skvělou kariéru. Aktuálně je dvaadvacátá na světě a ve své zemi patří k velkým hvězdám, přetahují se o ni špičkoví sponzoři,“ dodal Michal Otava.