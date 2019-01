Hodně důležité vítězství vybojovali extraligoví házenkáři Frýdku-Místku na domácí palubovce, když přerovský Sokol zdolali rozdílem jedenácti branek.

SKP FRÝDEK-MÍSTEK – SOKOL PŘEROV 39:28 (19:15)

Frýdeckým házenkářům se v posledních zápasech střelecky daří. Vždyť v duelech s Brnem a Přerovem nastříleli Frýdečtí úctyhodných 77 gólů. V přímém souboji o devátou příčku, která zaručuje jistotu záchrany extraligové soutěže, začali domácí házenkáři aktivněji. Hráči SKP se brzy dostali do čtyřbrankového vedení. Sokoli sice dokázali manko smazat, ale do kabin se šlo v poločase opět za čtyřbrankového rozdílu (19:15). „Začátek první půle odpovídal důležitosti zápasu. Klukům to zpočátku svazovalo ruce, hostům se navíc dařila hra přes pivota," řekl k první půlhodině domácí trenér Aleš Chrastina. Domácí posilněni vedením hru i ve druhém dějství kontrolovali a bez výraznějších problémů svůj střelecký účet navyšovali. Brankový rozdíl se nakonec zastavil na čísle 11. „V tabulce jsme teď odskočili na rozdíl čtyř a pěti bodů. Hodně napoví středeční duel mezi Přerovem a Kopřivnicí. My se budeme v dalším zápase snažit potvrdit naši zlepšenou formu a snahu. Klukům věřím, ale stále jim musím zdůrazňovat, že i když je Kopřivnice poslední, tak v domácím prostředí má svou sílu," upozorňuje frýdecko-místecký lo divod.

V 7. kole mají frýdecko-místečtí házenkáři volno, ale hned v sobotu 11. května sehrají svěřenci trenéra Chrastiny důležité střetnutí na kopřivnické palubovce. Utkání začíná v 18 hodin.

Nejvíce branek Přerova: Zemánek 6, Skopal 5, Buček 5, Kovařík 4.

Rozhodčí: Opava – Válek. Vyloučení: 4:6, sedmičky: 6/3:1/0. Diváci: 390.

Frýdek-Místek: Šoltés, Pyško – Gřešek 1, Klaban 6, Komárek 1, Mynář 3, Petřík 3, Kichner 4/1, Unger 2, Dyba 4/1, Vacula 2, Hes 6/1, Kalous 5, Hladký 2. Trenér: Aleš Chrastina.

Další výsledky 6. kola: Dukla Praha – Cement Hranice 28:25, HC Zubří – Ronal Jičín 30:23, Talent Plzeň – Město Lovosice 24:25, KH Kopřivnice – KP Brno 35:29, HCB Karviná volno.