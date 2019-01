Frýdlant n. O. – O minulém víkendu pokračovaly boje 15. a 16. kola extraligové soutěže stolních tenistek. Oba frýdlantské celky cestovaly za svými soupeřkami na jih Moravy, kde je čekala favorizovaná Břeclav a nebezpečný Hluk.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Adam Knesl

Právě Hlučanky chtěly své soupeře zdolat, aby se dostaly do elitní čtveřice nejvyšší české soutěže, tedy na pozice zaručující lepší výchozí postavení pro play off. Uspět již chtěly proti nováčkovi extraligové soutěže, celku Ferrumu. „Tento kolektiv se sice opírá o několikanásobnou mistryni republiky Hanu Valentovou-Plachou a také o Polákovou a Horákovou. Přesto si na ostřílený tým věříme. V této partii ovšem budou rozhodovat maličkosti. Koncentrace, sebevědomí ve vyrovnaných koncovkách, disciplína při dodržování taktiky a také psychika. Pokud ale podáme soustředěný výkon, tak jsme schopní favorita na domácích stolech pokořit,“ kalkulovala před utkáním trenérka Hluku Andrea Botková.

Nakonec utkání skončilo přesvědčivou výhrou frýdlantského Ferrumu v poměru 8:2. „V Hluku jsme chtěli naplno bodovat. Je to tam ale vždy velice těžké. V té jejich hale byla velká zima a hlavně to tam klouzalo. Bylo to tam nebezpečné,“ řekl k zápasu trenér Ferrumu Miroslav Cecava. Ten byl sice z vítězství svých svěřenkyň spokojený, ale naopak mu udělalo vrásky na čele zranění Horákové. „Líba si něco udělala s rukou. Odehrála sice všechny čtyři své zápasy, ale ve dvouhrách to bylo vždy v pěti setech,“ dodal Cecava.

Druhý den se v Hluku představil druhý frýdlantský tým – SK. „Favoritky určitě potrápíme,“ slibovala Andrea Botková, jež do obou soubojů vyslala svoji nejsilnější sestavu. SK Frýdlant svou roli favorita potvrdil a vyhrál v Hluku 7:3. „V domácím prostředí hrají Hlučanky velice dobře. Hala tu ale není optimální, vyhrálo se sice, ale bylo to hodně vyrovnané. S vítězstvím jsem však spokojená,“ radovala se po návratu domů trenérka SK Frýdlant Marie Hrachová.

Proti posilněné Břeclavi nastoupil jako první frýdlantský SK. „V Břeclavi to pro nás nebylo vůbec jednoduché. Asi patnáct kilometrů před městem jsme havarovali, když do našeho auta nám vlétla srna. Naštěstí vše dopadlo dobře. Holkám se nic nestalo a auto bylo pojízdné, takže jsme k utkání mohly dojet. Domácí hráčky zahrály moc dobře. My jsme působili dost vyplašeně. Než se holky vzpamatovaly, tak byl vlastně konec zápasu. Výhra Břeclavi se ale předpokládala,“ přiblížila nepříjemnou událost před samotným duelem Hrachová. Jihomoravanky nakonec zvítězily přesvědčivě 9:1.

Také Ferrum chtěl na druhý den favorita na mistrovský titul potrápit, což se mu nakonec i v druhé části střetnutí povedlo. Břeclav totiž vyhrála nejtěsnějším poměrem 6:4. „Bohužel zranění Horákovou v zápasech hodně limitovalo. Nemohla zvednout ruku, to se hold ve sportu stává. Proto dva své zápasy skrečovala,“ litoval zranění své svěřenkyně kouč Cecava. I přes porážku se Ferrum postaral o jeden úspěch. Hana Valentová totiž porazila domácí Elenu Dubkovou, která tak prohrála po dlouhých šestnácti extraligových zápasech vůbec poprvé. „Výsledek 6:4 vypadá ale velice hezky,“ smál se Cecava, který pak pokračoval: „Se zdravou Horákovou jsme možná 5:5 uhrát mohli. I úvodní debl byl hodně na vážkách. Vše se to lámalo na začátku zápasu. I tak jsem však s víkendovým dvojzápasem spokojený. Jsme rádi, že jsme si dokázali, že i pro silnou Břeclav dokážeme být nebezpeční. Teď nás čekají zápasy s Hodonínem a pražským Slavojem. Zrovna jsem si telefonoval s Alenou Vachovcovou z Hodonína, že si poranila koleno. Náš zápas se hraje ale až za měsíc, to už bude určitě v pořádku,“ uzavřel Cecava.

Spartak Hluk – Ferrum Frýdlant n. O. 2:8

Výsledky: Kučerová, Žmolíková – Valentová, Horáková 1:3, Stuckyte – Horáková 2:3, Kučerová – Poláková 0:3, Žmolíková – Valentová 0:3, Kučerová – Horáková 2:3, Stuckyte – Valentová 2:3, Žmolíková – Poláková 3:2, Kučerová – Valentová 2:3, Žmolíková – Horáková 2:3, Stuckyte – Poláková skreč Polákové.

MSK Břeclav – Ferrum Frýdlant n. O. 6:4

Výsledky: Štrbíková, Dubková – Valentová, Horáková 3:0, Štrbíková – Valentová 3:1, Dubková – Poláková 3:1, Mikulcová – Horáková 3:0, Dubková – Valentová 2:3, Štrbíková – Horáková skreč Horákové, Mikulcová – Poláková 1:3, Dubková – Horáková skreč Horákové, Mikulcová – Valentová 0:3, Štrbíková – Poláková 2:3.

MSK Břeclav – SK Frýdlant n. O. 9:1

Výsledky: Štrbíková, Dubková – Dobešová, Hrachová 3:0, Štrbíková – Hrachová 3:0, Dubková – Roubalová 3:0, Mikulcová – Dobešová 0:3, Dubková – Hrachová 3:2, Štrbíková – Dobešová 3:0, Mikulcová – Roubalová 3:0, Dubková – Dobešová skreč Dobešové, Mikulcová – Chlebcová 3:2, Štrbíková – Roubalová 3:1.

Spartak Hluk – SK Frýdlant n. O. 3:7

Výsledky: Kučerová, Žmolíková – Hrachová, Dobešová 1:3, Stuckyte – Hrachová 2:3, Žmolíková – Roubalová 0:3, Kučerová – Dobešová 2:3, Žmolíková – Hrachová 1:3, Stuckyte – Dobešová 2:3, Kučerová – Roubalová 3:1, Žmolíková – Dobešová 0:3, Kuečerová – Chlebcová 3:0, Stuckyte – Roubalová 3:1.

TABULKA



1. ČSAD Hodonín A 14 13 0 1 114:26 40

2. MSK Břeclav A 15 10 4 1 97:53 39

3. Ferrum Frýdlant 14 10 1 3 90:50 35

4. SK Frýdlant n. O. 14 10 1 3 90:50 35

5. Spartak Hluk 15 8 1 6 89:61 32

6. ČSAD Hodonín B 14 4 1 9 46:94 23

7. TTC Litoměřice 15 3 1 11 49:101 22

8. Slavoj Praha 14 3 2 9 56:84 22

9. SKST Děčín 15 3 0 12 44:106 21

10. Sokol Bor 14 2 1 11 45:95 19