Ruská závodnice se dostala do průběžného vedení už po páteční časovce. V odpolední etapě dojela do cíle společně s pelotonem, který zaostal o necelou minutu za Rachel Neylanovou z elitního týmu Virtu Cycling.

Sobotní etapa začínala v Dětmarovicích a nabídla čtyři okruhy přes starou Orlovou a Doubravu. „K tomuto formátu jsme se vrátili zhruba po deseti letech a zdá se, že to byla dobrá volba. Závodilo se dost,“ uvedl ředitel Gracie Petr Koláček.

Jelo se na členité trase a k vidění bylo i několik zajímavých úniků. Do toho závěrečného se pustila Neylan, která svůj náskok postupně zvyšovala a druhou Italku Martu Bastianelliovou porazila o 53 vteřin.

„Dnešní trasa, to bylo opravdu velké plus. Závodnice odjely za zatáčku a najednou nebyly vidět. Možná se k tomu vrátíme,“ hledí do budoucna Koláček. „Možná bychom mohli přidat i více kol, bylo by to zajímavější, stálo by to za to. Je to dobrý okruh, má potenciál,“ pochvaloval si.

Před závodem se oblohou prohnala přeháňka, jinak ale počasí závodnicím i v pátek přálo. „Naštěstí,“ oddechl si ředitel závodu, jenž doufá, že počasí vydrží i v sobotu. „Klečím na kolenou, předpověď totiž není vůbec příznivá,“ říká Koláček.

Sobotní královská etapa, která startuje i končí v Lichnově a nabídne i výjezd na Pustevny, slibuje velké drama. Vedoucí Novolodskaja má na druhou Australanku Neylanovou náskok deset sekund a o další čtyři zpět je stále favorizovaná Italka Bastianelli.

„Sobotní etapa zřejmě rozhodne. Pokud v kopcích odjede větší skupinka s favoritkami, tak to bude hodně zajímavé,“ těší se na sobotní drama Koláček.

Páteční odpolední etapu nedokončilo šest závodnic, nejlepší Češkou je stále Jarmila Machačová, která má na dohled elitní desítku. Orlovanka Kateřina Mudříková je sice pátá od konce, ale dál se drží v závodě, což je pro ni úspěch.

Výsledky III. etapy: 1. Rachel Neylan 1:30,14 hod., 2. Marta Bastianelli +00:53 min., 3. Nikol Plosaj +00:57, 4. Katarzyna Wilkos +00:57, 5. Jade Wiel +00:57, 6. Rotem Gafinovitz +00:57, 7. Ganna Solovei +00:57, 8. Julia Borgström +00:57, 9. Diana Klimova +00:57, 10. Julie van de Velde +00:57.

Průběžně: 1. Maria Novolodskaja 4:40,45 hod., 2. Rachel Neylan +00:10, 3. Marta Bastianelli +00:14, 4. Anna Plichta +00:20, 5. Julie van de Velde +00:38, 6. Rotem Gafinovitz +00:39, 7. Omer Šapira +00:43, 8. Urska Pintar + 00:47, 9. Ganna Solovei + 00:55, 10. Corinna Lechner + 00:56, …15 Jarmila Machačová + 01:28, … 40. Nikola Bajgerová + 02:37, … 44. Tereza Neumanová + 02:53, …61. Kamila Janů + 04:40, …68. Veronika Jandová + 08:54.