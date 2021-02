Karvinští odstartovali nový rok na výbornou a na výhry nad Novým Veselím a v Lovosicích navázali i v netradičním sobotním čase proti Frýdku-Místku. Ten přijel do Karviné s několika bývalými hráči Baníku (T. Mlotek, Pyško, Chudoba) a určitě měl motivaci potvrdit výhru z prvního vzájemného utkání.

Baník je však aktuálně někde jinde než začátkem října. Drží už devítizápasovou šňůru výher a v dohrávce proti Brnu bude útočit na „desítku“.

Úvod druhé půle rozhodl

Frýdecko-místečtí hráči se na jeho palubovce drželi skoro poločas. „Tam to bylo dáno tím, že jsme dělali chyby,“ vybavoval si trenér Baníku Michal Brůna.

O karvinském vítězství se začalo rozhodovat už na sklonku první půle, kdy si Baník do pauzy vypracoval slibný čtyřbrankový náskok.

A první desetiminutovka půle druhé pak rozhodla. Sérií 8:2 se Karvinští od soupeře definitivně odpoutali a ze stavu 17:13 to najednou bylo 25:15. V této fázi hry Karvinští ubránili téměř každý frýdecký útok, sami předvedli nápadité kombinace zakončené v několika případech střelami „do víka“.

„Baník naše chyby nekompromisně trestal. Sice dáváme relativně dost branek v každém utkání, ale taky hodně šancí zahazujeme, což se dneska proti tak zkušenému týmu projevilo,“ uznal trenér frýdecko-místeckého Pepina Daniel Valo.

„Mrzí mě poslední minuta první půle, kdy jsme vyrobili tři chyby a místo, abychom se Baníku přiblížili nebo i srovnali skóre, jsme okamžitě byli v minus čtyři. Ve druhé půli už Karviná dominovala a po zásluze vyhrála. Jediné pozitivum je snad jen to, že jsme nic nevzdali a bojovali až do konce. Jinak ale Karviná byla ve všech směrech lepší,“ hodnotil utkání Valo.

Bratři Mlotkové. Slavomír (vlevo) se radoval z výhry, mladší Tomáš z toho, že si zahrál proti mateřskému klubu.Zdroj: Ivo Dudek

Bratrský souboj pro staršího Slávka

Lapidárně zhodnotil duel i rozehrávač domácích Slavomír Mlotek, který hrál opět výtečně a duel s bratrem Tomášem na straně Frýdku ovládl. „Ani jsem nevnímal, že hraju proti bráchovi. Mám to tak, že se soustředím na sebe a náš výkon a teprve po zápase pokecáme,“ vypravoval po zápase starší z bratrské dvojice. „Myslím, že Frýdku ve druhé půli trochu odešla kondička, měli jsme tam několik rychlých protiútoků, po kterých jsme mu utekli na deset a pak už to jen doklepali,“ dodal.

Vnímal, že se hosté museli obejít bez svého klíčového hráče Tomáše Sklenáka? „Bylo znát, že jim chybí. Tahá jim celý útok, rozehrává, z jeho hry těží spojky. Asi to pro ně bylo citelné oslabení,“ uvažoval Slávek Mlotek.

Baník jede jako dobře namazaný stroj

Na hru Brůnova týmu je aktuálně radost pohledět. Hráči makají na sto procent celý zápas, vyvarují se hluchých míst. Velkou formu prokazují právě Mlotek s pivotem Gromykem, stálicemi karvinské kvality jsou od začátku sezony ostré spojky Patzel a Solák, k nim se přidávají křídla Nedoma se Skalickým, v brance chytá famózně Marjanović a k základní ose se přidávají i další hráči. Vypadá to, že Baníku nyní všechno klape.

Jan Užek (v bílém) se probíjí obranou Frýdku-Místku. Zastavuje ho Jakub Ondrušík.Zdroj: Ivo Dudek

„Všechno klape… no, pořád je co zlepšovat, ale ano, dneska to byl dobrý zápas, běhavý, tvrdý. Snad se diváci u televize bavili. Frýdek postupně fyzicky odpadl, Radim Chudoba nám odevzdal několik balonů, byli jsme na něj připraveni,“ pochvaloval si Brůna.

Těší jej i aktuální forma běloruského pivota Gromyka. „Juri hraje celou dobu stejně, akorát předtím své šance neproměňoval. Vypadá to, že se už rozkoukal. My o jeho kvalitách víme, takže jsme rádi, že je ve formě. V týmu ale máme i další kvalitní pivoty, Vencu France a Ujina (Jana Užka). Když máte dobrého pivota, který na sebe váže více hráčů, okamžitě mají spojky více prostoru ke střelbě. O tom to je,“ vykládá Brůna.

Baník Karviná – Pepino Frýdek-Místek 37:29 (17:13)

Sled: 3:1, 5:4, 7:5, 8:7, 10:10, 13:12, 15:13, 19:14, 24:15, 28:18, 31:22, 34:26. Rozhodčí: Fukala, Mohyla. Sedmičky: 2/2:2/1. Vyloučení: 5:5. Bez diváků.

Nejvíce branek Karviné: Patzel 10/2, Solák 7, Gromyko 5, Nedoma 4.

Frýdek-Místek: Pyško, Cáb, Marenčák – Strack 4, Mazur 4, Chudoba 5, T. Mlotek 5, Mynář, Ondrušík, Hustopecký, Choleva 2, Bureš 2, Musálek 1/1, Hrachovec 3, Gřešek 1, Güttler 2. Trenér: Valo.