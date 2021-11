Lubomír Kavka začal nejspíš své poslední období v roli předsedy SKP Frýdek-Místek. „Ale je pravda, že se do toho nikdo nehrne. Všichni se bojí odpovědnosti,” řekl pro mskhandball.cz zkušený funkcionář, který dříve házenou sám hrával.

Prozraďte nám, kdy a jak jste se vlastně dostal k házené?

To bylo už na základní škole. Od šesté do deváté třídy jsem chodil do sportovní školy se zaměřením na atletiku. Tehdy tam byl taky pan učitel a trenér Jaroslav Kořínek, který mě k házené přivedl. Prošel jsem všemi soutěžemi od žáků až po muže. Za ty jsem si zahrál ve druhé lize.

Kdy jste ukončil hráčskou kariéru?

V roce 1989 jsem si utrhl achilovku. V jednom roce se mi to stalo dokonce dvakrát. Takže jsem začal působit jako vedoucí B týmu a udělal jsem si licenci.

Od roku 2004 jste předsedou klubu. Rok předtím přitom Frýdek-Místek získal historický titul…

Byl jsem taky místopředsedou a funkci předsedy vykonávám v podstatě od roku 2002. Když jsme byli mistři, tak to bylo nejkrásnější období, které jsem tady zažil. V letech 1998 až 2001 jsem navíc dělal asistenta panu Trtíkovi, takže jsem ten skvělý tým viděl zblízka. Užíval jsem si tu atmosféru, nejkrásnější bylo asi první finále ve velké hale. Byli jsme tam noví, riskovali jsme úplně všechno, ale bylo to moc krásné.

Po titulu ale házená ve městě začala uvadat. Co se stalo?

Měli jsme silného partnera a generálního sponzora Radegast. Kdo chtěl tehdy hrát Interligu, tak musel mít minimálně sedm profesionálních hráčů. Ale HILka v roce 2005 skončila a náš partner odešel. Radegast koupila Plzeň a my jsme šli do průměru.

Cítíte, že se v posledních letech házená ve Frýdku-Místku zase zvedá?

Podle mě je na vzestupu, i když tomu tedy postavení v tabulce neodpovídá. V roce 2012 jsme hráli baráž, to jsme byli v největší krizi. Ale vrací se nám osobnosti, je tady trenér Valo, vrátili se Sklenák nebo Petrovský. Jsme za to moc rádi, taky se nám daří práce s mládeží. Máme tady jedno ze čtyř center TCM mládeže v republice.

Máte tedy do budoucna na čem stavět?

Máme devět mládežnických týmů, to je hodně solidní základna. Je to pro nás velmi důležité. My jsme tady nikdy neměli peníze, abychom kupovali hráče ze zahraničí nebo ligové hvězdy. Hrajeme s odchovanci, které si chceme sami vychovat. Vždy to máme kým doplnit.

Jakým směrem se podle vás bude klub ubírat dál?

Přál bych si, abychom zůstali tam, kde jsme teď. Abychom byli i nadále extraligoví a aby nám fungovaly mládežnické celky. Přeju si, aby ve Frýdku-Místku bylo hodně lidí, kteří se o házenou budou zajímat a aby tady sportovalo hodně dětí. Pokud se nám povede sehnat partnera, tak můžeme A tým posílit o kvalitní hráče, a tak bychom mohli hrát i o medaile. Dnešní doba je ale složitá.

Do haly se vrací diváci, není ale žádným tajemstvím, že byste si přáli lepší zázemí…

Město už dlouho slibuje, že postaví halu na míčové sporty. Jsou tady tři extraligové kuby, kromě nás ještě volejbalisté a volejbalistky. Jsme ale v jedné hale. Navrhovali jsme, aby se udělala aspoň přístavba s mini posilovnou, VIP prostory, rehabilitací nebo kancelářemi pro trenéry, ale město se do toho nehrne. Podmínky s halou máme špatné a to nás brzdí. Jsme ve škole, a pokud bychom chtěli trénovat i dopoledne, tak nemáme kde, protože bychom omezovali školní tělocviky. Složité je to v dnešní době i se sponzory. Všechny větší firmy, které tady v okolí jsou, a které by neměly problém investovat třeba milion, jsou v zahraničních rukou. Generální sponzor se hledá opravdu těžko. Klub je zdravý, nemáme žádný dluhy, ale přes mrtvoly jít nechceme.

A co Polárka, tam hrát nemůžete?

K nám se vejde 500 diváků. Takže kdybychom chtěli do pohárů, tak bychom museli do Polárky. Ale kdo ví, jaké by tam byly podmínky. Je to složité, hráli bychom tam třeba jeden nebo dva zápasy a náklady by byly obrovské. Palubovka by byla na ledě, byla by tam zima. Pamatuji si, když u nás ještě před lety hráli ve staré hale Španělé, tak dokonce trénovali v rukavicích.