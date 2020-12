„To je moje práce,“ říká skromně. Jako obvykle od sebe odvádí pozornost. „Pište o Solákovi, Patzelovi, to jsou hráči. Solo udělal za poslední dva roky obrovský pokrok. Jak o něm říkali, že je poleno, že z něho nic nebude. A dnes je reprezentační kalibr,“ upozorňuje.

Když dovolíte, ještě k vám: jak se vám tedy proti Kopřivnici chytalo?

Ale nebylo to špatné, děkuji pěkně. Škoda, že jsme nevyhráli o sedm, mohli jsme mít s Kopřivnicí stejnou bilanci, protože jsme tam o sedm prohráli. Ale nevadí, dva body jsou naše.

A zápas?

Ten se nesl v tom duchu, že bylo málo střel, prim hrála tvrdá pevná obrana. Nějaké chytatelné střely mi tam prošly, ale to vždycky. Vyzdvihl bych naši defenzivu, která pracovala velmi dobře. Máme nejlepší obranu v soutěži. A díky svým zkušenostem jsem si počkal na důležité chvíle, a nějaké střely chytil. Víte, jsou ve hře pasáže a pak důležité pasáže (úsměv). A v těch já musím tým podržet.

Zdroj: Ivo Dudek

Chtěli jste soupeři vrátit porážku z prvního zápasu?

Co je to vrátit? Já na tohle nevěřím. My máme povinnost hlavně vůči sobě. Je před námi řada zápasů a my chceme vyhrát každý. Na každý se připravujeme. Michal (trenér Brůna) nás opět výborně připravil. Za vším je práce. Věděli jsme, že Kopřivnice ve druhých poločasech odpadá, takže jsme jen čekali, až se tak stane i u nás.

Ale držela se…

Klobouk dolů, přijde mi, že proti nám se každý vyhecuje. Posledně v Kopřivnici vyhrála Plzeň, pak od soupeře sklidila pochvalu. Tak uvidíme, jestli nějaká přijde i teď.

Po koronapauze jste vyhráli všechna utkání. Co za tím vězí?

Tvrdá příprava. Nikdo nepsal o tom, jak nám pomohli fotbalisté, kteří nám umožnili trénovat u nich. Já nevěřím na slovo profesionál nebo srdcař. Věřím tomu, že jsme se rozhodli hrát házenou, protože ten sport máme rádi. A obětujeme tomu vše. Včetně přípravy. Musím pochválit všechny kluky, jak k tomu přistupují, jak trénují. Hlavně naše mladé. Přál bych jim více šancí v zápase, ale jsme Baník. Tady je třeba hrát na výsledky. Jejich šance určitě časem přijde.

Zdroj: Ivo Dudek

Co říkáte na prázdnou halu? Nezasloužil by si takový zápas diváky?

Už jsme zvyklí. Doufám, že se naši příznivci dívali v televizi. Hrát před prázdnými tribunami je smutné, ale nezapomeňte, že já zažil válku. To není oproti tomu nic.

Svátky strávíte na prvním místě tabulky. To byl váš cíl?

Já to čekal. Vidím, jak na sobě hráči makají, kolik úsilí tomu věnují. Viděli jste dneska Skalického? Tak vidíte. Máme dobře poskládaný tým. Já hráče nerozděluji na staré a mladé, ale na dobré a špatné. Některé týmy budou v zimě určitě posilovat, přivedou cizince. Nám stačí to, co máme. Přivedli jsme Vojtu Patzela, Slávka Mlotka. Ten jako zkušený hráč bere na sebe zodpovědnost, tak se chová pravý hráč. Vojta je zase nejlepší střelec extraligy. Víc k tomu není co dodat. Fungují nám spojky, pivoti, křídla. Co víc si přát? Víte, my sázíme především na kolektiv. U nás ví každý všechno o druhém. Držíme spolu, hodně času trávíme společně i mimo palubovku. To pak dělá na hřišti těch deset dvacet procent navíc pro nás. Aniž by si to člověk uvědomil, ale každý to už má v sobě zakotvené.