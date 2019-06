Češi se představí 12. června ve Finsku, v neděli 16. června doma v Ostravě proti Bosně a jejich vyhlídky na postup jsou víc než slušné. „Myslím, že kvalifikace je dobře rozjetá (Češi jsou na prvním místě tabulky spolu s Bosnou - pozn. aut.), teď to jen potvrdit v posledním dvojzápase,“ přeje si opora reprezentace i polského Zabrze.

Ve většině kolektivních sportů rozhoduje o výsledku z valné části výkon brankářů. Jak to máte nastavené vy? Jak vnímáte to, že se sportovní veřejnost obrací s nadějemi právě na brankáře?

Já to vnímám tak, že pozornost lidí je do brankoviště upřena právem. Gólman je v permanenci po celou dobu utkání a očekává se od něj, že předvede alespoň svůj standardní výkon, aby jeho tým mohl vůbec hrát důstojnou roli. Čím lepší výkon předvede, tím víc pak vzrůstají šance týmu na bodový zisk.

Český nároďák čeká poslední dvojzápas. Jaké jsou podle vás šance na EURO?

Hodně slušné. Nebýt zpackaného utkání doma s Běloruskem, nejspíš bychom už měli Evropu jistou. Teď se soustředíme na to, abychom potvrdili pozici favorita ve Finsku a uvidíme, jak dopadne druhý zápas mezi Bosnou a Běloruskem. Kvalifikaci bychom však chtěli dohrát na vítězné vlně.

Závěrečné utkání s Bosnou a Hercegovinou se odehraje 16. června v Ostravě. Co říkáte zvolení dějiště utkání?

Jsem za to jedině rád. Tento region si to zaslouží. Ani nepamatuji, kdy naposledy se hrála v našem kraji kvalifikace o nějaký šampionát. Snad někdy před patnácti lety. Spousta hráčů v našem kádru odsud pochází, a tak věřím, že budeme mít v hledišti patřičnou podporu. Naší snahou bude zakončit sezonu úspěšně, vyhrát skupinu, abychom byli při losování EURA v lepší výchozí pozici.

Dost hráčů pochází také z karvinského Baníku. Budou to mít v Ostravě o to lehčí?

Nevím jestli lehčí, předně se musí do závěrečné nominace nejprve dostat. Zrovna jsme na soustředění, kde je Dominik Solák a Honza Zbránek. Ale je tady i dost bývalých karvinských hráčů včetně mě nebo Pavla Horáka, a my se určitě budeme snažit o to, abychom doma vyhráli.

Hrát se bude v hokejové Ostravar Areně. Co na to říkáte? Zaplníte halu?

Byl by to sen! Příklady z ostatních sportů nás inspirují, a jestli mohou ony naplnit hokejové haly, můžeme se o totéž určitě pokusit i my. Házenkářská komunita je velká, i svaz pojal zápas jako velký svátek celého českého handbalu. Věřím v úspěšné zakončení celé sezony.

Jak by mohl zápas s Bosnou a Hercegovinou vypadat?

To uvidíme podle toho, jaké budou šance obou týmů. O nás jsem už mluvil, a my bez ohledu na výsledek z Finska budeme chtít skupinu vyhrát. Balkánci jsou určitě kvalitní házenkáři, hodně to prožívají a my je nemůžeme podcenit. Sice jsme u nich vyhráli o pět gólů, ale v tom utkání nám sedlo snad všechno od první do poslední minuty. Nikdo si nemůže myslet, že je doma přejedeme o deset. Pokud doma s Běloruskem zaváhají, budou muset zabrat u nás. Podle mě budou zlobit i tak, nicméně chceme se loučit vítězně.

Když jsme u těch Balkánců: v Lize mistrů vyhrál makedonský Vardar Skopje po finálové výhře nad maďarským Veszprémem, zatímco giganti typu Barcelony, Kielu či PSG, který skončil už ve čtvrtfinále, ostrouhali. Co na to říkáte?

Ve Vardaru budovali v posledních letech tým vyloženě s ambicemi na úspěch v Lize mistrů. Když jsem viděl finálový zápas, šel z nich skoro strach, jak do všeho chodili agresivně. Už zápas s Barcelonou v semifinále dokázali otočit. Ve Final Four je to prakticky jen o momentální formě, jak vám vyjdou ty dva poslední zápasy. Není to zase tak velké překvapení. Jsem spíše překvapený z toho, že německá klubová házená, kterou nadále považuji za nejlepší na světě, neměla už druhým rokem po sobě finálové zastoupení.

Vy sám jste v Zabrze dokončil třetí sezonu. Jak jste spokojen s působením v tomto polském klubu?

Druhý rok v řadě nám skvěle vyšla základní část, letos jsme dokonce dokázali obrat o body i Plock, což je jeden ze dvou polských gigantů vedle Kielců, bohužel jsme znovu skončili v play off hned na startu. Polská liga má zvláštní systém vyřazovacích bojů, protože se nehraje na vítězné zápasy, ale pohárovým způsobem doma – venku. A my to opět nezvládli.

Nedegraduje to pak trochu celou základní část?

Trochu ano, celý rok se snažíte o co nejlepší pozici v tvrdé a kvalitní polské lize, která šla hodně nahoru za dobu, co v ní působím, a pak máte v play off jedinou výhodu v tom, že odvetu dvojzápasu hrajete doma. Tohle by měli Poláci změnit.

V Zabrze ještě zůstáváte? Domů vás to netáhne?

Mám tady ještě smlouvu na rok. Pokud bude možnost hrát v zahraničí, rád bych toho využil. Akorát jsem trochu rozhozený z toho, že po sezoně skončil u našeho týmu trenér Rasťa Trtík. Majitel se tak rozhodl a já netuším, jaké má další plány. A jestli se vrátím domů? Možné je vše.

Sezona vám skončila už začátkem května. Jak se udržujete v kondici?

Ještě několik dnů po sezoně jsme od pondělí do pátku lehce trénovali. Pak už jsem se udržoval ve formě sám. Tohle soustředění před závěrem kvalifikace mi vyloženě prospělo. Týden je tak akorát, abych se mohl dobře připravit. Za ta léta už vím sám nejlíp, co moje tělo potřebuje.

Takže běhání nadále přenecháváte své ženě Inge?

Jo, běhání nechávám hlavně na ní. Zrovna nedávno se zúčastnila tradičního Běhu s děkanem v Karviné i Běhu žen v Ostravě. Já jen kibicoval (úsměv).

Ve volných chvílích během sezony jste se chodil dívat na karvinské hráče. Jak byste okomentoval jejich druhé místo po finálové „sedmičkové“ porážce od Plzně?

Tohle bylo trochu nešťastné, ve čtvrtém utkání doma jsem už týmu věřil. Ale myslím, že kluci na sebe mohou být hrdí. Časem se to stříbro docení. Stejně jako hráčský kádr podle mě zaslouží velkou pochvalu i management karvinského klubu, který za poslední roky ve městě zase zvedl vlnu zájmu o místní handbal, vykonal hodně práce a pokud v ní bude pokračovat, úspěchy se dostaví, o tom jsem přesvědčen.