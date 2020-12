Oba extraligové kluby totiž spojily své síly a věnovaly dětem z dětského domova z Čeladné patnáct nových počítačů, které jim usnadní distanční výuku. „Vzhledem k tomu, že tady máme 48 dětí, z toho dvacet středoškoláků a spoustu malých dětí na prvním a druhém stupni, tak počítačovou techniku hodně potřebujeme,“ uvedla ředitelka dětského domova v Čeladné Kateřina Surovíková. „Tato doba je pro nás velice náročná jak výukově, tak materiálně, takže tento dar nám obrovsky pomůže,“ dodala.

Myšlenka celého nápadu se zrodila v hlavě vedoucího týmu extraligových házenkářů Zdeňka Verlíka. „Oslovil jsem majitele naší firmy, který má s těmito akcemi zkušenosti. Domluvili jsme se na tom, že firma pomůže dodáním počítačů a my vybereme určitý finanční příspěvek pro děti. Půjde zhruba o dvanáct tisíc korun,“ řekl.

U předávání počítačů byl i bývalý házenkářský reprezentant Tomáš Sklenák, jenž se v létě vrátil domů a posílil Frýdek-Místek. „Sám mám doma dvě děti na distanční výuce, takže vím, jak je to teď pro ně náročné. Věřím, že jim to do budoucna pomůže,“ uvedl.

A do akce se zapojily i frýdecko-místecké volejbalistky. „Jsme moc rády, že nás házenkáři oslovili, abychom se na této akci s nimi mohly podílet. Když vezmeme v potaz dobu, která nyní je, tak počítače pro děti jsou jednou z nejlepších možností, jak jim nyní pomoci,“ řekla hráčka Sokola Veronika Šnellyová.