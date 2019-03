Frýdek-Místek – Podle očekávání v nejkratším možném čase vypadli z play off extraligoví házenkáři Frýdku-Místku, kteří nestačili na favorita z Karviné.

Baníkovci (v zeleném) vyhráli i ve Frýdku a postupují. | Foto: Jan Smekal

„Gratuluji Karviné k postupu a přeju ji, aby dospěla co nejdál v soutěži. Mrzí mě, že jsme to soupeři nedokázali více zkomplikovat, ale nacházíme se v určité realitě, na kterou se nechci vymlouvat, ale tak to je, takže postup Karviné je zcela zasloužený,“ připomněl trenér Pepina Jiří Kekrt mnoho absencí ve svém týmu. I v plné síle by Frýdek těžko vzdoroval, natož v oslabené sestavě.