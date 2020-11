Hráči Frýdku-Místku před vynucenou pauzou kralovali extraligové tabulce a na svou formu chtěli navázat i v neděli večer, kdy svěřenci trenéra Daniela Vala doma přivítali Hranice. Jenže právě kouč Valo se utkání nemohl účastnit, což domácí výkon hodně ovlivnilo.

„Hodně nám na lavičce chyběl, je velikou osobností. Určitě by měl v hlavě více variant než já,“ uvedl vedoucí domácího družstva Zdeněk Verlík. „Musíme věřit v to, že se nám co nejdříve vrátí. Doba je však taková, jaká je a my ji musíme respektovat. Stalo se to nám, může se to stát komukoli jinému,“ dodal.

Domácí tahali za kratší konec už od samého počátku. V poločase na svého soupeře ztráceli tři branky a po přestávce to bylo i 16:18. Jenže víc už toho hosté nedovolili, dostali se do trháku a vypracovali si šestigólový náskok, na který už domácí nedokázali reagovat.

„Dneska bylo vidět, že se dlouho netrénovalo. Ve hře byla spousta technických chyb a neproměněných šancí. Druhý poločas jsme příliš hráli jeden na jednoho. Vůbec jsme nehráli to, co jsme si řekli. Měli jsme hrát kombinace a počkat si na svou šanci. Místo toho jsme tam chodili z první,“ řekl Verlík

Skvělý Kučerka

Parádní zápas navíc odchytal hostující gólman Josef Kučerka, který zlikvidoval i všechny čtyři sedmimetrové hody Frýdku-Místku. Věřím, že se z toho ponaučíme, protože jsme neodehráli dobré utkání. Musíme zapracovat na tom, abychom se zvedli psychicky a abychom se příště dostávali do jasných gólových pozicí a nechodili do zakončení jako dnes, kdy jsme spoustu věcí řešili zbrkle, nehráli jsme trpělivě,“ prohlásil vedoucí domácího týmu.

Nejlepším střelcem domácích byl Rajnoha, jenž se trefil sedmkrát, ani on ale nezabránil první domácí porážce v letošní sezoně. Hranice zvítězily 30:24. „Teď nám nezbývá nic jiného než tvrdě potrénovat. Věřím, že příště to zvládneme, protože v týmu máme zkušené kluky,“ uzavřel Verlík.

Pepino SKP Frýdek-Místek – TJ Cement Hranice 24:30 (11:14)

Nejlepší střelci: Rajnoha L. 7, Choleva 5, Chudoba 4– Magrla 7/3, Čadra 5, Mucha 4. Rozhodčí: Halada, Kosmák. Sedmimetrové hody: 4/0 – 3/3. Vyloučení:2:8 (ČK Zbránek 3 x 2 minuty). Bez diváků.

Frýdek-Místek: Marenčák, Cáb – Rajnoha L. 7, Sklenák 3, Havránek, Hrachovec, Gřešek 3, Chudoba 4, Bureš, Choleva 5, Mlotek, Musálek, Ondrušík 2, Hustopecký. Vedoucí družstva: Verlík.