Svěřenci trenéra Daniela Vala prohráli oba venkovní zápasy, v sobotu ale na vlastní palubovce zabrali a snížili na 1:2. V neděli toužili uspět znovu, to se jim však nepovedlo.

„Jsme hodně zklamaní, protože jsme věřili, že dneska dokážeme sérii vyrovnat a pojedeme ještě do Lovosic k rozhodujícímu utkání. Těžko se mi to hodnotí,“ prohlásil Valo.

První dva góly zápasu sice dali domácí, Lovosice pak ale otočily skóre a v poločase vedly už o čtyři branky. Ve druhé půli se Frýdek-Místek několikrát dotáhl na rozdíl jediného gólu, Lovci však byli stále mírně napřed a nakonec si došli pro výhru 32:27, která je posunula do semifinále.

Jedním z klíčových momentů čtvrtého zápasu bylo zranění elitního střelce Frýdku-Místku Radima Chudoby, který nezasáhl do druhé půle. „Což pro nás byla velká ztráta. Chyběly nám jeho góly a přehled ve hře. Jeho přednosti, které potvrzoval celou sezonu. Klobouk dolů před tím, co předvedl Vojta Petrovský, který hrál s velkým sebezapřením. Musím ale pochválit všechny kluky, i když jsme prohráli a nepostoupili tak dál,“ dodal Valo.

Podle trenéra Frýdku-Místku se série rozhodla už před týdnem v Lovosicích. „První zápas jsme tam ztratili úplně zbytečně. Lovosice se ujaly vedení 2:0, pak to bylo nesmírně těžké srovnat si to i v hlavách. Jsem rád, že včera kluci zabrali a dokázali to ještě zdramatizovat. Dneska jsme taky dřeli, nicméně to nestačilo,“ prohlásil Valo, pro jehož tým však sezona ještě nekončí. Frýdek-Místek nyní čekají boje o páté až osmé místo.

Pepino SKP Frýdek-Místek – HK FCC Město Lovosice 27:32 (13:17)

Frýdek-Místek: Pyško, Marenčák – Güttler 1, Bureš, Petrovský 7/2, Sklenák 4, Strack 1, Choleva 3, Hrachovec, Mazur, Mynář 1, Ondrušík 2, Musálek 1, Chudoba 4/3, Hustopecký, Gřešek 3. Trenér: Valo.

Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmimetrové hody: 5/5 – 3/2. Vyloučení:3:8 (ČK: Stach). Bez diváků. Konečný stav série: 1:3.