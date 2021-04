Svěřenci trenéra Daniela Vala si ve čtvrtfinále brousili zuby na Lovosice, ty ale překvapení nedopustily a sérii vyhrály 3:1 na zápasy. Házenkáři Frýdku-Místku tak o medaile bojovat nebudou, po sezoně ale ještě nemají. Čekají je duely o páté až osmé místo.

Frýdecko-místečtí už v neděli narazí na Zubří. Série se hraje na dva zápasy a pohárovým systémem. Vítězný tým bude bojovat o konečné páté místo proti někomu z dvojice Kopřivnice - Jičín, poražené mančafty pak čekají dva duely o sedmé místo.

„Můj názor je, že není jedno, jestli skončíme pátí nebo osmí. To jsem řekl taky klukům. Chceme uhájit páté místo, které nám patřilo po základní části,” uvedl trenér Valo, jenž však není nadšený z toho, že se o konečné umístění ještě bude hrát. „Karty byly dané, podle mě to tak už mělo zůstat a my jsme měli být pátí. Ale nic s tím neuděláme, musíme bojovat dál,” dodal.

Hrát budou i mladší

Podle postavení v tabulce po základní části by favoritem měl být Frýdek-Místek, jenže Zubří ve čtvrtfinále pořádně zatápělo Karviné, která postup urvala až v rozhodujícím pátém duelu. „Nikdo nečekal, že je tak potrápí. Zahráli perfektně. Na druhou stranu, teď jsou určitě zklamaní a také unavení. Uvidíme, kdo to psychicky i fyzicky zvládne lépe,” říká Valo.

Motivace se nyní bude hledat hůř, než na čtvrtfinále a případné medailové boje, Frýdek-Místek se ale nevzdá bez boje. „Kluci musí mít motivaci. Já ji mám taky,” hlásí Valo, který plánuje, že do akce zapojí více hráčů. „Zahrají si i mladší, ale hrát budou i zkušení. Uděláme vše pro to, abychom skončili pátí,” dodal.