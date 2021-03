OBRAZEM: Házenkáři Frýdku-Místku mají jisté play off

/FOTOGALERIE/ Extraligoví házenkáři Frýdku-Místku zvládli náročný víkendový souboj v Hranicích a zajistili si místenku do play off. Do toho vstoupí z pátého místa.

Házenkáři Frýdku-Místku vyhráli v Hranicích. | Foto: Jan Smekal

Triumf házenkářů Frýdku-Místku se však nerodil vůbec lehce. V poločase byl stav nerozhodný a také druhá půle byla hodně vyrovnaná. Hranice ještě dvě minuty před koncem o gól vedly, pak ale srovnal Chudoba, následně se prosadil Bureš a hosté si odvezli výhru 23:22. „Ještě jsme matematicky neměli jistou účast v play off, takže jsme potřebovali body jako sůl. Jsem moc rád, že je máme,” prohlásil po zápase trenér Frýdku-Místku Daniel Valo. „Nyní máme trochu prostoru k tomu, abychom si odpočnuli a dobili baterky,” dodal. Házenkáři Frýdku-Místku v posledním utkání dostali výprask od Dukly a o to cennější je pro ně výhra nad týmem Cementu. „V Praze jsme mnohdy zakončovali hodně rychle z nepřipravených pozic. Teď jsme se dva dny připravovali na to, ať se toho vyvarujeme. Bohužel jsme se toho v některých chvílích dopouštěli i v tomto utkání a brankář tyto střely výborně vychytal. Na můj vkus jsme zakončovali moc rychle, proto jsme museli i více bránit. Musíme se nyní na toto zaměřit, abychom to zvládali lépe,“ řekl Valo. TJ Cement Hranice – Pepino SKP Frýdek-Místek 22: 23 (12:12) Rozhodčí: Blanár, Opava. Sedmimetrové hody: 3/3 – 1/1. Vyloučení: 5:3. Bez diváků. Frýdek-Místek: Pyško, Marenčák – Mazur, Choleva 2, Güttler, Rajnoha L. 1, Bureš 1, Petrovský 5, Hustopecký, Ondrušík, Hrachovec, Mynář 1, Gřešek 3, Sklenák, Chudoba 8/1, Strack 2. Trenér: Valo.