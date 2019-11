„Každý zápas, který se prohraje, tak se dobře nehodnotí. My se teď potýkáme s tím, že nedokážeme delší dobu hrát hru, kterou si stanovíme. Pak začneme kupit chyby, soupeř vždy odskočí a my pořád dokola jen honíme jejich náskok,“ smutní vedoucí frýdecko-místeckého celku Petr Mazur.

Orli drželi vyrovnaný stav pouze v úvodních deseti minutách (5:5), pak dokázali Lovci odskočit na šestibrankový rozdíl (12:6), což předznamenalo další průběh utkání.

„Domácí se od začátku do konce stanovené taktiky drželi. My to dokázali jen v úvodu, pak už to byla chyba za chybou. Soupeř odskočil a pak už zápas nepustil,“ hodnotil duel hostující Pavel Musálek, autor pěti branek orlů.

„Jsem rád, že jsme potvrdili dobrou herní formu ze zápasu v Plzni i doma s Jičínem. Pro psychiku hráčů je vítězství hodně důležité, jdeme správnou cestou,“ potěšilo lovosického lodivoda Pavla Faráře.

Frýdecko-místečtí házenkáři tak prohráli deváté utkání z deseti odehraných. V tabulce jim patří předposlední příčka, pod nimi je pouze nováček z Maloměřic, který naopak nezískal žádný bod.

O další extraligové body se házenkáři Frýdku-Místku poperou v neděli 24. listopadu, kdy od 17 hodin přivítají ve své hale jičínský Ronal.

HK MĚSTO LOVOSICE - SKP FRÝDEK-MÍSTEK 36:25 (18:13)

Nejvíce branek Lovosic: Kupa 10/2, Trkovský 7, Motl 5, Jonáš 4. Rozhodčí: Kozler, Zych. Vyloučení: 2:2. Sedmičky: 3/2:5/5. Diváci: 415.

Frýdek-Místek: Pyško, Cáb – L. Rajnoha 1, Petrovský 2, Gřešek 4, Unger 2, Hardt 2, Strack 4, M. Mazur 1, Musálek 5/4, Skřehot, Lefan, Pomichálek 2, Ondrušík 2. Trenér: Lubomír Kavka.