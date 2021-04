První venkovní utkání hráčům Frýdku-Místku v Lovosicích vůbec nevyšlo. Ve druhém duelu sice znovu prohráli, ale podali už daleko lepší výkon. A na ten navázali i v sobotu doma.

Celou dobu se hrál vyrovnaný zápas. Frýdku-Místku vyšla koncovka první půle, po které domácí vedli o dvě branky, po přestávce ale bylo zase srovnáno. Lovosice dokonce ještě deset minut před koncem vedly, dramatický finiš ale lépe zvládli domácí, kteří nakonec zvítězili poměrem 35:33.

„Byl to nesmírně těžký zápas, a to jak fyzicky, tak psychicky, protože to byl zápas o všechno. Jsem strašně rád, že to kluci zvládli a nechali tam všechno,” prohlásil trenér Frýdku-Místku Daniel Valo, jenž byl s projevem svých svěřenců spokojen. „I když tam byly chyby, tak kluci se rvali, bojovali a navázali na dobrý výkon, který předvedli ve druhém klání v Lovosicích,” dodal.

Frýdku-Místku v utkání hodně pomohly zkušené spojky Sklenák, Petrovský a Chudoba. „Věřím tomu, že starší hráči po dnešním střetnutí dobře zregenerují a zítra budou zase připravení, abychom navázali na dnešní výkon a srovnali sérii na 2:2,“ prohlásil před nedělním pokračováním série Valo.

Pepino SKP Frýdek-Místek – HK FCC Město Lovosice 35:33 (17:15)

Stav série: 1:2.