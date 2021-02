Hosté byli od začátku lepší a už v poločase vedli o šest branek. Po přestávce Pražané svůj náskok navyšovali a nakonec vyhráli výsledkem 27:38. „Očekávali jsme těžký zápas, protože Dukla má svou kvalitu,” řekl po zápase trenér Frýdku-Místku Daniel Valo, kterému před zápasem z nejrůznějších důvodů vypadlo pět klíčových hráčů sestavy.

„O to to bylo těžší. Mladší kluci, kteří to měli táhnout, se snažili a bojovali, ale ten rozdíl byl zkrátka znát. Hlavně v obranách, my jsme se totiž na každý gól hrozně natrápili, zato Dukla hrála přímočaře a přehrála nás,” dodal slovenský trenér Frýdku-Místku, jemuž chyběli mimo jiné Sklenák, Mlotek nebo Petrovský.

Házenkáři Frýdku-Místku prohráli třetí zápas v řadě, rozhodně z toho ale nedělají žádnou tragédii. „Musíme si uvědomit, s kým jsme hráli. Měli jsme Plzeň, Karvinou a teď Duklu. Pořád mě mrzí porážka s Plzní, kde jsme mohli získat body, v Karviné už ale bylo znát, že jsme byli bez nějakých hráčů a s Duklou to vyvrcholilo,” uvedl Valo.

Další zápas házenkáři Frýdku-Místku sehrají v sobotu v Maloměřicích. „Věřím, že se nám někteří hráči vrátí. Musíme zapracovat na chybách, které jsme udělali, a opět se budeme chtít nastartovat,” dodal Valo.

Pepino SKP Frýdek-Místek – HC Dukla Praha 27:38 (15:21)

Rozhodčí: Hanák, Pavlíček. Sedmimetrové hody: 1/1 – 3/3. Vyloučení: 1:0. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Pyško, Marenčák, Cáb – Sklenák, Bureš 2, Chudoba 6/1, Ondrušík 3, Hrachovec 4, Gřešek 4, Havránek, Güttler 2, Choleva 1, Hustopecký 1, Musálek 1, Mazur 3. Trenér: Valo.