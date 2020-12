V úvodu sezony házenkáři Frýdku-Místku hráli parádně a dostali se do čela tabulky. Jenže pak přišla vynucená stopka, která s výkony svěřenců trenéra Daniela Vala zamávala.

Házenkáři Frýdku-Místku doma prohráli s Lovosicemi | Foto: Jan Smekal

Frýdek-Místek přivítal ve víkendovém extraligovém duelu Lovosice, na jejichž půdě předtím dokázal vyhrát. Doma ale Valův tým úspěšný nebyl, i když do utkání vstoupil lépe a vypracovali si několikabrankový náskok. „V prvních patnácti minutách se nám dařilo hrát to, co jsme si řekli. Výborně jsme bránili, fungoval nám útok,“ uvedl kouč Valo.