Hrdinou utkání byl domácí gólman David Machalický, jenž pochytal řadu šancí a i díky němu Jičín zvítězil 31:30. „Z toho pramenilo to, že jsme nedávali branky a na druhé straně jsme dostávali góly do otevřené obrany, což Jičín trestá,” uvedl trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.

Domácí si v první půli vypracovali až osmigólový náskok, který pak Frýdek-Místek jen horko těžko dotahoval. „Vůbec nám nevyšel první poločas. Dokázali jsme si vytvářet brankové příležitosti, ale spoustu z nich jsme neproměnili,” dodal Valo.

Ještě necelé tři minuty před koncem Jičín vedl 31:27, koncovka ale parádně vyšla hostům, kteří se dotáhli na rozdíl jediné branky. „Vzhledem k tomu, jak se celé utkání vyvíjelo, musíme být s konečným výsledkem spokojení. Do odvety je to určitě hratelný výsledek. Pevně věřím, že domácí duel proti Jičínu zvládneme,” prohlásil Valo, který dal v utkání více prostoru mladým hráčům. „Kluci mají z play off a celé základní části nějaká zranění a nejsou stoprocentně zdraví, proto jsme to chtěli tímto způsobem rozložit, ačkoliv si uvědomujeme, že je pořád o co hrát a sedmé místo je pro nás zajímavé,” řekl Valo.

Odveta se hraje v sobotu ve Frýdku-Místku.

HBC Ronal Jičín – Pepino SKP Frýdek-Místek 31:30 (17:12)

Rozhodčí: Kavulič, Palát. Sedmimetrové hody: 2/2 – 6/5. Vyloučení: 3:1. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Cáb, Pyško 1, Bartoš – Chudoba 4/1, Musálek, Hrachovec 2, Choleva 3, Gřešek, Voleník 1, Unger 3, Mazur 3, Petrovský 10/4, Sklenák, Mynář 3, Brožek, Hustopecký. Trenér: Valo.