Zatímco před vynucenou pauzou byli extraligoví házenkáři z Frýdku-Místku ve velké pohodě a dokonce se dostali do čela tabulky, tak restart soutěže jim nevyšel. Podruhé v řadě totiž prohráli. Tentokrát neuspěli na palubovce Zubří, které využilo domácího prostředí a zvítězilo 27:25. „Hodnotí se to těžce, protože jsme ztratili body po nepochopitelných zkratech v útoku, kdy jsme udělali spoustu technických chyb a neproměnili mnoho vyložených šancí,“ řekl po zápase zklamaný Zdeněk Verlík, jenž na lavičce Frýdku-Místku opět zastoupil trenéra Daniela Vala, který je v nucené karanténě.

Klíčovým mužem zápasu byl domácí gólman Šimon Mizera, který předvedl parádní výkon. Frýdku-Místku pak nepomohlo ani devět gólů Radima Chudoby. „V prvním poločase jsme Zubří darovali asi šest míčů technickými chybami. V útoku jsme pak neproměňovali spoustu vyložených šancí, Mizera byl dnes rozdílovým hráčem,“ dodal Verlík.

Zubří od začátku zápasu tahalo za delší konec, Frýdek-Místek ale se svým soupeřem dokázal držet krok. V poločase to tak bylo 14:12 pro domácí. Po devíti minutách druhé půle Valaši vedli už o pět branek, hostí se ale v závěru zase dostali na dostřel. Blíže než na dvě branky se ale nedotáhli.

Hlídali Sklenáka

Frýdek-Místek tak podruhé v řadě prohrál. Navíc po výkonu, který měl k ideálu daleko. Nezvykle hodně chybovali i zkušení hráči hostů. „Bylo to dáno výbornou obranou Zubří, která dneska pracovala perfektně. Měli jsme ale více hrát přes pravou stranu. Věděli jsme, že Jurka chodí na vypichy, přesto jsme se toho nevyvarovali a darovali tak domácím několik míčů,“ uvedl Verlík.

To domácí trenér Michal Tonar přiznal, že své svěřence speciálně připravoval i na největší hvězdu Frýdku-Místku Tomáše Sklenáka, který se v utkání nakonec prosadil třikrát. „Tomáš určitě přestupem do české extraligy kvalitu neztratil, ovšem věk se zastavit nedá. Věděli jsme, že nejspíše nevydrží celých šedesát minut v top formě. Navíc musím kluky pochválit za to, jak jej bránili,“ řekl Tonar.

HC ROBE Zubří – Pepino SKP Frýdek-Místek 27:25 (14:12)

Rozhodčí: Horáček, Novotný. Sedmimetrové hody: 1/0 – 3/3. Vyloučení: 8:10. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Marenčák, Cáb, Bartoš – Rajnoha L. 2, Sklenák 3, Hrachovec, Gřešek 1, Chudoba 9/3, Bureš, Choleva 3, Mlotek 2, Mazur, Musálek 1, Ondrušík 3, Mynář 1, Hustopecký. Vedoucí družstva: Verlík.