Jenže od té doby se nehrálo. „Po posledních třech zápasech, které jsme odehráli v šesti dnech, jsme byli rádi za pár dní volna. Potřebovali jsme je. Jenže soutěž se přerušila na celé tři týdny. Navíc hráči nemohli trénovat tak, jak by potřebovali,“ uvedl trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.

Frýdečtí házenkáři po posledním duelu v Lovosicích stihli ještě pár venkovních tréninků, pak už se ale mohli připravovat pouze individuálně. „Kluci dostali individuální plány od kondičního trenéra Stanislava Holaně. Na Facebooku jsme navíc vytvořili skupinu, ve které jsme spolu navzájem komunikovali, takže jsme byli alespoň takto neustále v kontaktu. Všichni posílali, co dělali, takže jsem měl přehled, co přesně hráči dělají. Kluci se tak navzájem i motivovali,“ dodal Valo.

Ve středu Valovi svěřenci začali trénovat zase v hale. „Začínáme v podstatě znovu od začátku, protože individuální tréninky nenahradí ty klasické. Budeme se muset zaměřit na všechny atributy, tedy sílu, rychlost či dynamiku, ale především na herní prvky,“ řekl slovenský kouč po návratu na palubovky.

Drahé (ale nutné) testování

Do ostrých zápasů by se extraligoví házenkáři měli vrátit už během nadcházejícího víkendu. Bude se hrát bez diváků, novinkou je ale nutné testování na koronavirus. „Musíme to přijmout. Podstupovat testování je jedinou možností, jak opět hrát. Celé naše vedení už shání testy,“ řekl Valo.

Pro házenkářské kluby však bude testování hodně nákladné. Jeden PCR test vyjde zhruba na 1700 korun a před každým utkáním bude třeba otestovat okolo dvaceti lidí. Jedno testování tak vyjde zhruba na 40 tisíc korun. „Český svaz házené přislíbil, že klubům na testování přispěje, ale zatím nikdo neví, kolik. Nezbývá nám, než doufat a věřit v to, že tato situace nebude dlouho trvat. Na druhou stranu ji ale plně respektujeme, protože si všichni přejeme, aby se už soutěž hrála bez výraznějších přerušení,“ prohlásil Valo.