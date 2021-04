Frýdek-Místek ve čtvrtfinále svedl neúspěšný boj s Lovosicemi, s nimiž prohrál 1:3 na zápasy. Zubří dlouho trápilo Karvinou, nakonec ale padlo po pětizápasové bitvě.

Valaši v utkání s Frýdkem-Místkem po první půli vedli o tři branky a ještě dvanáct minut před koncem se těšili z náskoku 30:26. Koncovku ale lépe zvládli hosté, kterým v poslední minutě zajistil výhru 34:33 Tomáš Sklenák. „Kdyby se hrálo na body, je to super. Ale hrajeme pohárovým způsobem, takže uvidíme, jak to bude vypadat u nás,” řekl Sklenák, který poukázal také na fakt, že Zubří mělo v nohách náročnou sérii s Karvinou. „Měli na dosah senzaci. Každopádně my jsme měli dobrou sezonu a chceme se poprat o páté místo,” uvedl bývalý reprezentant.

„Byl to neskutečně těžký zápas pro obě družstva, protože bylo obtížné namotivovat kluky po vypadnutí z play off. Jejich zklamání z vyřazení bylo veliké. Klukům jsem ale před zápasem řekl, že jestli jsou zklamaní, tak ať si uvědomí, jak je asi zklamané Zubří, které svedlo velice vyrovnanou sérii s největším favoritem celé soutěže. Jsem rád, že se kluci namotivovali a bojovali až do konce, protože Zubří navázalo na klání z play off, takže duel byl pro nás nesmírně těžký,“ prohlásil trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.

Odveta se hraje ve Frýdku-Místku v neděli. „Jsme teprve v poločase. Jednogólový náskok jasně ukazuje, že dvojzápas je stále velice otevřený. Už jsem na to kluky upozornil,“ prohlásil Valo.

HC ROBE Zubří – Pepino SKP Frýdek-Místek 33:34 (20:17)

Rozhodčí: Šlezingr, Špunar. Sedmimetrové hody: 4/2 – 3/3. Vyloučení: 3:4. Bez diváků.

Frýdek-Místek: Cáb, Marenčák – Sklenák 4, Mazur 2, Musálek 2, Bureš, Güttler 1, Strack 5, Choleva 3, Petrovský 7/3, Voleník, Hrachovec, Gřešek 3, Mynář 3, Hustopecký, Ondrušík 4. Trenér: Valo.