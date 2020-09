Házenkáři Frýdku-Místku vstoupili do nové sezony i se čtyřmi posilami. Radim Chudoba se v zápase s Kopřivnicí blýskl hned osmi góly, Tomáš Sklenák a Mathias Choleva se prosadili čtyřikrát. Upozornil na sebe i Tomáš Mlotek, který byl už v prvním poločase vyloučen.

V úvodu duelu se velmi dobře rozchytal domácí gólman Cáb, který si připsal několik skvělých zákroků, a Frýdek-Místek tak mohl pomalu budovat svůj náskok. V poločase domácí vedli už 15:10. „První poločas jsme výborně bránili a navíc jsme si velice dobře počínali i v útoku,“ řekl trenér domácích Daniel Valo. „O přestávce jsme si říkali, že do druhé půle musíme jít, jako by to bylo 0:0. Bylo nám jasné, že na nás Kopřivnice vletí,“ dodal.

A jak Valo řekl, tak se také stalo. Kopřivnice po návratu z kabin zabrala a zadělala na pořádné drama. Deset minut před koncem svítilo na ukazateli skóre 22:21 a derby bylo znovu otevřené. „Ke konci na nás Kopřivnice tlačila, ale v klíčových chvílích jsme vždycky dokázali odskočit,“ pochválil Valo své svěřence, kteří už těsný náskok uhájili.

Zasloužené vítězství

Kopřivnice sice měla výhodu poslední akce a už po klaksonu zahrávala devítimetrový hod, domácí se ale ubránili a po výhře 29:28 mají všechny body. „Ve druhém poločase jsme sice polevili v obraně, ale i díky náskoku z první půle se nakonec můžeme radovat ze zaslouženého vítězství,“prohlásil Valo.

Domácím zejména v závěru utkání velmi pomohly zkušenosti Tomáše Sklenáka. I díky němu tak Frýdek-Místek důležitý vstup do sezony zvládl. „Byl to zápas, jaký jsem očekával. První duel sezony, navíc derby. Nervózní, tvrdý a vyrovnaný boj od první minuty až do konce,“ uzavřel spokojený kouč Valo.

Pepino SKP Frýdek-Místek – KH ISMM Kopřivnice 29:28 (15:10)

Nejvíce branek: Chudoba 8/2, Sklenák 4, Choleva 4 – Fulnek 8, Střelec 6/2, Hanus 5. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmimetrové hody: 2/2 – 4/3. Vyloučení: 4:4. ČK: Mlotek.

Frýdek-Místek: Cáb, Marenčák, Pyško – Bureš, Garba, Gřešek, Güttler, Hustopecký, Choleva, Chudoba, Mazur, Mlotek, Ondrušík, Rajnoha, Sklenák, Strack. Trenér: Daniel Valo.

Kopřivnice: Admella Izard, Chalupa, Žingor – Benítez, Bukovský, Doležel, Donoso, Fulnek, Gřes, Hanus, Hardt, Ježek, Jonák, Petřík, Střelec, Zima. Trenér: Lubomír Veřmiřovský.