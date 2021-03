Byl to boj až do posledních minut. Házenkáři extraligového Frýdku-Místku ale nakonec bitvu s Jičínem zvládli a do tabulky získali velmi cenné body.

Házenkáři Frýdku-Místku zabrali a doma porazili Jičín. | Foto: Jan Smekal

Házenkáři Frýdku-Místku prohráli čtyři zápasy v řadě. Naposledy padli s Maloměřicemi, proti nimž předvedli hodně špatný výkon. „Ten zápas mě bude strašit do konce sezony. Bylo to hrozné, ještě jednou se za to našim fanouškům omlouvám,” uvedl trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.