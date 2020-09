Svěřenci trenéra Daniela Vala z plánovaných čtyř duelů sehráli zatím jen dva, to ale nic nemění na tom, že jim vstup do sezony vyšel parádně. Po výhře v derby nad Kopřivnicí v neděli zdolali i Brno.

„Zápas byl přesně takový, jaký jsem čekal. Tedy těžký a bojovný,“ uvedl Valo. „Brno v létě hodně posílilo, v přípravě jsme s ním hráli, takže jsme moc dobře věděli, co nás čeká,“ dodal.

Pepino se v první půli sice ujalo vedení 7:4, do kabin šlo ale jen s jednogólovým náskokem. Pořádný boj se na palubovce odehrával i po návratu z šaten a patnáct minut před koncem se do vedení dokonce dostalo i Brno. Štěstíčko se však nakonec převrátilo na stranu domácích. „V průběhu střetnutí jsme dokázali duel otočit, na konci nám ale asi chybělo trochu štěstí. Byli jsme už hodně blízko,“ komentoval dramatické chvíli hostující kouč Pavel Hladík.

Domácí trenér Valo hodně těžil z výkonů svých zkušených lídrů, kteří ve druhé půli hráli téměř bez střídání. A to se Frýdku-Místku vyplatilo – Chudoba dal v zápase sedm branek a Sklenák s Mlotkem se trefili šestkrát. „Rozhodně jsem chtěl hráče více střídat, ale když to ve druhé půli bylo hodně vypjaté, měl jsem strach do sestavy zasahovat, takže jsem to risknul a kluci museli vydržet,“ řekl Valo a jedním dechem dodal: „Určitě chci hrát i s mladými hráči, ale dneska tomu situace příliš nenasvědčovala. Vsadili jsme na zkušené hráče s tím, že to odtáhnou, a to nám taky nakonec vyšlo na výbornou.“

Domácí házenkáři nakonec vypjatou koncovku zvládli a těžký zápas vyhráli v poměru 34:31. „Je třeba pochválit i Brno za vynikající výkon. Jsem šťastný za to, že ke konci štěstí bylo při nás,“ prohlásil Valo.

Nadmíru spokojený byl i domácí lídr Tomáš Sklenák. „Hráli jsme doma a říkali jsme si, že tady chceme vždycky urvat dva body. Chvílemi jsme sice polevili, ale musím před kluky smeknout, že jsme to vydrželi až do konce a táhli celých šedesát minut,“ uzavřel.

Pepino SKP Frýdek-Místek – SKKP Handball Brno 34:31 (16:15)

Rozhodčí: Halada, Kosmák. Sedmimetrové hody: 2/2 – 2/2. Vyloučení: 4:6. Diváci: 250.

Frýdek-Místek: Marenčák, Pyško, Cáb – Sklenák 6, Gřešek 3, Chudoba 7/2, Bureš 2, Strack 2, Choleva 3, Mlotek 6, Mazur, Musálek 5, Garba, Ondrušík, Güttler, Hustopecký. Trenér: Valo.

Nejlepší střelci Brna: Šipka 7, Sekulič 7, Jezdimirovič 5.