Frýdek-Místek - Také poslední letošní derby házenkářů Frýdku s Karvinou přineslo vyrovnaný souboj. Z vítězství se ale opět radoval soupeř.

Házenkáři Frýdku-Místku (tmavší dresy) v derby nakonec podlehli Karviné o dva góly. | Foto: Zdeněk Šrubař

SKP FRÝDEK-MÍSTEK – HCB KARVINÁ 28:30 (13:17)

Karvinští házenkáři potvrdili, že jsou v nadstavbové části skupiny o udržení nejlepší. Ve Frýdku sice dovolili domácím několikrát srovnat nepříznivý stav, do vedení ale partu trenéra Chrastiny během střetnutí nepustili. Minutu před koncem střetnutí byl stav nerozhodný 28:28, poté se ovšem trefil hostující Chudoba. „Pak jsme zkusili hru bez brankáře, ale ta nám nakonec nevyšla a Vančo zápas střelou do prázdné branky rozhodl," řekl po utkání domácí kouč Aleš Chrastina. Ten pak ještě dodal: „Výhra Karviné je zasloužená, my jsme v dnešním utkání udělali více technických chyb. Vyzdvihl bych výkon Víta Pyška, ten nás podržel."

Letošní sezonu zakončí frýdecko-místečtí házenkáři na palubovce Brna, kde se hraje v neděli 26. května od 10.30 hodin.

Nejvíce branek Karviné: Vančo 8, Petrovský 8, Chudoba 6. Rozhodčí: Králíček, Letev. Diváci: 365. Vyloučení: 1:2. Sedmičky: 1/1 – 3/0.

Průběh zápasu: 0:2, 2:5, 5:7, 9:9, 9:12, 11:17, 16:17, 19:19, 21:24, 24:27, 27:27,

Frýdek-Místek: Šoltés, Pyško – Gřešek 1, Klaban, Mynář, Petřík, Kichner 9/1, Hečko 1, Dyba 6, Vacula 2, Hes 5, Kalous 2, Strack 1, Hladký 1. Trenér: Aleš Chrastina.

Další výsledky 9. kola: Dukla Praha – Ronal Jičín 30:28, Talent Plzeň – HC Zubří 30:30, Cement Hranice – Město Lovosice 29:22, Sokol Přerov – KP Brno 27:32, KH Kopřivnice volno.