Zatímco loni extraligoví házenkáři Frýdku-Místku v základní části vyhořeli, letos s přehledem postoupili do play off. V tom je čekají Lovosice.

Házenkáři Frýdku-Místku vstupují do play off. | Foto: Jan Smekal

Házenkáři Frýdku-Místku skončili v základní části pátí a ve čtvrtfinále play off je čekají čtvrté Lovosice. „Bude to pro nás vrchol sezony. Jsme šťastní, že jsme to zvládli a splnili jsme dílčí cíl,” řekl pro Deník trenér Frýdku-Místku Daniel Valo.