Frýdek-Místek – Základní část házenkářské extraligy skončila a nejlepší osmička týmů vstoupí o víkendu do bojů o mistrovský trůn pro sezonu 2018/19. Do akce jdou i házenkáři Frýdku-Místku.

Frýdecko-místečtí házenkáři vstupují do play off. | Foto: Ivo Dudek

Zatímco borci Pepina museli o postup do vyřazovacích bojů bojovat až do poslední chvíle, karvinští mistři bojovali do posledního kola o udržení první pozice. Po „zářezu“ v Lovosicích se jim nepovedlo první místo udržet, přeskočila je Plzeň a baníkovci tak ve čtvrtfinále změří síly se sedmým Frýdkem-Místkem s bývalým úspěšným trenérem Karviné Jiřím Kekrtem.