Začátek prestižního derby měli skvělý, vedli 5:1, když se hned o čtyři góly postaral křídelník Nedoma. Ten odehrál výborný zápas, stejně jako třeba Solák či nová posila Gromyko.

Frýdek začal v poslední desetiminutovce první půle stahovat. Baníkovci doplatili na oslabení, po kterém se jejich náskok ztenčil na gól. Na startu druhé půle dokonce domácí Pepino na chvilku vedlo, pak ale rozchytalo nedůraznými pokusy karvinského gólmana Marjanoviće a od té doby už Karvinští na palubovce zase kralovali.

„Čtyřicet minut to vypadalo, že bychom mohli pomýšlet na body, ale pak se projevil kvalitnější a hlavně zkušenější kádr soupeře. Mrzí mě naše selhání ve dvou přesilovkách na startu druhé půle (první prohrál Frýdek 0:2, druhou 1:2). Tam jsem viděl bod zlomu, Baník nám odskočil na 18:24 a to se už těžko dohánělo,“ vypíchl zásadní momenty nový trenér Frýdku-Místku Andrej Titkov.

„Rozchytali jsme Nema (gólmana Marjanoviće), a to je vždy problém. Naši gólmani za ním dnes zaostali,“ doplnil.

Když začal Frýdek-Místek stahovat, nevybavily se karvinskému trenérovi vzpomínky na loňský úvodní duel v Jičíně, který Karviná prohrála? „To ne. Nám sice vyšel začátek, ale bylo nám jasné, že to takto nebude pokračovat celý zápas. Frýdek stahoval hlavně při našem oslabení, tam se dostal zpět do hry. To si musíme příště pohlídat,“ věděl karvinský kouč, který vyjádřil spokojenost s obrannou činností.

„Dostali jsme venku čtyřiadvacet gólů, to je dobré. S obranou jsme spokojeni, hodně jsme se na ni během přípravy orientovali. Samozřejmě, že chyby tam byly, ale ty tam budou asi vždycky,“ uznal.

Nemo? Od toho tam kurňa je

Svérázná slova pochvaly pak našel i pro karvinskou brankářskou jedničku, nestárnoucího Srba Nemanju Marjanoviće, který v pasáži mezi 35. a 50. minutou doslova zavřel bránu. Obdržel jen tři góly, chytil i sedmičku, a v této stopáži se Karviná odrazila ke dvěma bodům.

„Jo, Nemo to zavřel, ale od toho tam kurňa je, aby to zavřel,“ usmál se Michalisko. „Ale bereme to, že se jednalo o derby, a to je vždy nevyzpytatelné. Těch zápasů ze vzájemné historie obou klubů proběhlo už mnoho, obě města leží blízko od sebe, pokaždé je to ošemetné. Navíc je začátek soutěže,“ bral výhru všemi deseti karvinský trenér.

Stokilový Bělorus nezklamal

Domácí Andrej Titkov mohl kvitovat aspoň solidní návrat svého týmu do zápasu během první půle, v níž ztrácel už pět gólů. „To je ale v moderní házené normální. Spíš než náš návrat do zápasu bych vypíchl náš špatný úvod. Byli jsme varováni, že to takto může vypadat a stejně jsme si začátek nepohlídali a Karviná nám odskočila. Na tom musíme zapracovat,“ věděl okamžitě.

Jak těžké bylo podle něj uhlídat pivoty Karviné? „V obraně nebyl náš zásadní problém, ten ležel v útoku. Samozřejmě, že to bylo těžké, ale sráželo nás to, že když už jsme udělali dobrý obranný zákrok, tak jsme pak následný útok zazdili, což podlamovalo naši psychiku. Nedokázali jsme v útoku vyvinout tlak. A další věc, která mi vadila, byl žalostně malý počet protiútoků, tam musíme být daleko nebezpečnější, když už má být naším základem dobrá obrana,“ poznamenal.

To Marek Michalisko si mohl hru nové posily, Juriho Gromyka pochvalovat. Bylo vidět, že běloruský hráč je zkušenost sama. „S tím tady šel. Víme, že toho má spoustu nahráno v polské lize, v běloruské reprezentaci i ve Slovinsku, kde došel s Velenje až do finále Poháru EHF. Ten ví, jak se má na brankovišti pohybovat. Potvrdil své kvality,“ byl spokojen Michalisko.

Ve Frýdku jako doma

Baníkovci si mohli na palubovce soupeře připadat jako doma, a to díky početné enklávě svých příznivců. Jejich podpora byla ukázková. „To je další věc, kterou bych vyzdvihl. Fandové byli super, zase povzbuzovali celý zápas. Nenechali nás při derby ve štychu, je to nějakých čtyřicet kilometrů, tak dorazili, a byli slyšet celý zápas i v momentech, kdy se tolik nedařilo. Je třeba jim poděkovat. Tak, jako nás drželi celou minulou sezonu, tak i začátek té nové byl z jejich strany skvělý,“ dodal závěrem Marek Michalisko.

Pepino Frýdek-Místek – Baník Karviná 24:30 (14:15)

Sled: 0:3, 1:5, 3:7, 5:9, 7:11, 12:12, 13:15, 16:15, 17:19, 19:23, 20:27, 24:28. Rozhodčí: Bubeníček, Petruška. Sedmičky: 2/1:1/1. Vyloučení: 6:8. Diváci: 458.

Frýdek-Místek: Pyško, Fritz, Cáb – Petrovský 7, Rajnoha, Klaban 4, Strack 3, Žvak 1, Mazur 2/1, Ondrušík, Gřešek 1, Unger 1, Hardt, Musálek 1, Skřehot, Lefan 4. Trenér: Titkov.

Karviná: Marjanović 1, Mokroš – Gromyko 4, Monczka 3/1, Zbránek 3, Nedoma 8, Čosik 3, Jan Užek 2, Franc, Solák 5, Plaček, Skalický, Chudoba 1, Nantl, Urbański, Brůna. Trenér: Michalisko.