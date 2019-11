O víkendu chtěli Frýdečtí svou situaci v domácím střetnutí s Jičínem změnit, poločas dokonce vedli o dva góly, ale bohužel přišli o svého kanonýra Vojtu Petrovského (obnovil si zranění zad) a duel s Ronalem nakonec o šest branek prohráli. „Hosté byli ve druhé půli o třídu lepší, vyhráli naprosto zaslouženě,“ uznal po zápase domácí trenér Lubomír Kavka.

„Druhá půle zápasu, to bylo to nejhorší, co jsme letos vůbec odehráli. Nastříleli jsme jen sedm branek. Po zranění Petrovského šli naši hráči psychicky totálně dolů. Už nebyl nikdo, kdo by to zvednul. Prohráli jsme především v hlavách,“ dodal Kavka.

„My jsme naopak rádi, že jsme klíčové utkání podzimu zvládli. A to jak výsledkově, tak i herně. Vyšel nám hlavně druhý poločas,“ těšilo jičínského asistenta trenéra Petra Mašáta.

Druhou polovinu základní části započnou orli v Karviné. Regionální derby je na pořadu v neděli 1. prosince od 10.30 hodin.

SKP FRÝDEK-MÍSTEK – RONAL JIČÍN 21:27 (14:12)

Nejvíce branek Jičína: Krahulec 7/3, Dolejší a Kovařík po 4. Rozhodčí: Horáček, Novotný. Vyloučení: 4:5. Sedmičky: 3/1:3/3. Diváci: 312.

Frýdek-Místek: Pyško, Cáb – L. Rajnoha 1, Petrovský 2, Gřešek 2, Unger 1, Hardt 1, Strack 3, Žvak, M. Mazur 4, Musálek 1, Skřehot, Lefan, Pomichálek 2, Ondrušík 4, Hustopecký. Trenér: Lubomír Kavka.

Další výsledky 11. kola: Maloměřice - Dukla 24:37, Zubří – Hranice 31:24. (sch)

TABULKA

1. M.A.T. Plzeň 10 9 0 1 306:241 18

2. HC Zubří 11 8 2 1 306:271 18

3. Dukla Praha 11 8 0 3 344:281 16

4. HCB Karviná 10 7 1 2 273:245 15

5. Nové Veselí 10 7 1 2 270:243 15

6. KH Kopřivnice 10 5 1 4 296:274 11

7. Ronal Jičín 11 4 1 6 264:289 9

8. HK Lovosice 10 4 0 6 295:282 8

9. Cement Hranice 11 4 0 7 275:289 8

10. SKKP Brno 10 3 0 7 249:269 6

11. Frýdek-Místek 11 1 0 10 249:322 2

12. Maloměříce 11 0 0 11 229:350 0