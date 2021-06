Stachura chtěl na mistrovství Evropy uspět, že ale dojde až ke stříbru, to sám nečekal. „Je to mimořádně velký úspěch. Taková věc se mi možná už nikdy v životě nepovede,” řekl nadšeně pro Deník. „Byl jsem nasazenou devítkou a až do čtvrtfinále jsem procházel docela hladce. Pak jsem ale narazil na nasazenou jedničku a myslel jsem, že je konec,” dodal.

Josef Stachura se ale hlavního favorita nezalekl a prošel do semifinále. „Byly to asi životní zápasy, které jsem hrál. Díky tomu jsem zvítězil. Pak ze mě spadla nervozita a došel jsem do finále. V tom jsem ale odešel fyzicky i psychicky a už jsem to nedotáhl,” pokračoval.

V boji o zlato Stachura rozhodně nebyl bez šance, dokonce vedl 1:0 na zápasy, další síly v sobě už ale nenašel, dvakrát prohrál a nakonec bral stříbro. „Kdybych byl lépe fyzicky a psychicky připravený, měl bych na titul. Rozhodla jedna chyba, pak už jsem na to neměl, už jsem se tolik nedokázal koncentrovat,” vrátil se k finálovému dramatu Stachura, jenž nebyl jediným českým hráčem, který se v konkurenci 128 nejlepších hráčů Evropy dokázal prosadit - třetí totiž skončil jeho krajan Dzouvi.

Trénoval šest hodin denně

Čechy by měl nyní celý svět začít brát zatraceně vážně. „Vyvolalo to obrovské pozdvižení, nikdo to nečekal. V USA říkali, že velikým úspěchem bylo už to, že se do čtvrtfinále dostali dva Češi. Toto nikdo nečekal, jsme ale rádi, že se to povedlo a že nás teď už všude vnímají jinak,” prohlásil Stachura, který úspěch na mistrovství Evropy vnímá jako jedinečnou příležitost. „Co se týká dalších turnajů, asi se to teď hodně změní. I když se dosud říkalo, že se dělají evropské turnaje, tak na nich v podstatě byli jen hráči Finska a Švédska. Teď ale usoudili, že je to blbost, nyní se to otevře i nám a my se tak můžeme posouvat dopředu,” dodal.

Úspěch však nepřišel z čista jasna. Naopak, Stachura se na turnaj hodně a dlouho připravoval. Denně přitom trénoval klidně i šest hodin. „Bylo to náročné. Musel jsem pilovat i nějaké věci, které jsou na mezinárodní scéně jiné, a to se pak projevilo,” uvedl Stachura, který hrál v uplynulém ročníku esport hokejové ligy za Třinec. „Co bude dál, to zatím nevím. Rozhodnu se o prázdninách. Ale pokud mě Třinec bude chtít, tak tady asi zůstanu,” uzavřel.