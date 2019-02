Házenkáři Pepino SKP Frýdek-Místek v důležité bitvě přehráli Lovce a k postupu do vyřazovacích bojů mají nyní o kousek blíže.

Martin Kocich (v modrém) byl při střelecké chuti. Lovosicím dal 12 gólů. | Foto: Jan Smékal

Lovosicím se na palubovkách jejich soupeřů vůbec nedaří. Z deseti zápasů prohráli všechny. I to chtěli v nedělním souboji o důležité body využít házenkáři Frýdku-Místku, vždyť výhra by jim už skoro mohla zaručit postup do letošních bojů play-off.