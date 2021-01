Ten dokázal s národním týmem postoupit na světový šampionát v Kataru, v roce 2015 už ale na vrcholnou akci jela současná trenérská dvojice Daniel Kubeš – Jan Filip. Hudeček byl před mistrovstvím odvolán. Teď koučuje extraligové Hranice a má jasno: „Nikdo mi nevymluví, že jsme mohli postavit mančaft. Je to špatné rozhodnutí,“ nešetří dlouholetý lodivod Karviné peprnými slovy.

Co vás jako první napadlo, když jste se dozvěděl nečekanou zprávu o odstoupení českého týmu z mistrovství světa?

Upřímně bych řekl, že je to zrada a ostuda celého házenkářského hnutí. Vymlouvat se, že trenéři jsou nemocní? To je chabé a u mě tohle neobstojí. Máme tady vyrůstající generaci mladých, talentovaných a ambiciózních trenérů jako jsou Michal Brůna, Lubomír Veřmiřovský nebo Pavel Hladík a další, mohl bych jmenovat. Neoslovili ani jednoho, navíc tam údajně byli v záloze Petr Štochl s Jiřím Hynkem. Trošičku mě to nadzvedává ze židle. Fotbalisté, kteří jsou daleko více sledovaní, měli také problém. Proti Skotsku postavili béčko a uhráli fantastický výsledek, všichni je obdivovali. Já si myslím, že bychom určitě postavili kvalitní družstvo. Navíc máme také juniorskou reprezentaci. Proč tam nejela její část s hráči, kteří nebyli nakažení? Bylo by vhodné, kdyby trenéři nebo svaz házené zveřejnili, kdo byl opravdu pozitivní. Vím, že celá řada důležitých hráčů byla negativní. Jestli tady jde jen o ego trenérů, tak to jednoznačně nevládli trenéři. Nikdo mi nevymluví, že jsme mohli postavit mančaft. Je to špatné rozhodnutí. Ztratíme kredit, řekne se, že Češi jsou nespolehliví.

Mělo se podle vás sáhnout pro hráče do české nejvyšší soutěže?

Oni se na naši extraligu vůbec neohlížejí! Namátkou vyberu Víta Reichla. Špičkový pivot v Dukle Praha. Až odešel do zahraničí, tak teprve se objevil v reprezentaci. Pro mě je tam takových záhad více.

Vy jste se nebál brát do národního týmu hráče z extraligy, že?

Kritizoval jsem to už kdysi. Nároďák jsem tehdy omladil a dosadil hráče z naší extraligy. Všichni jen čuměli po zahraničí, přitom v Česku běhalo tolik schopných hráčů. Například Jurka nebo Motl. V Brně v baráži proti Srbsku to byli strůjci postupu na mistrovství světa v Kataru. Vždyť oni dali dohromady sedmnáct nebo osmnáct branek. A mě chtěl někdo přesvědčovat, že v naší extralize nebyli dobří hráči? Proto jsou i teď naštvaní trenéři, kteří mi volají s tím, že přece v týmech mají hráče, co by do reprezentace mohli také patřit. Nebo že je teď mohli v krizové situaci ozkoušet. A jsou tu i zkušení hráči. Jmenovat můžu Tomáše Sklenáka, to je luxusní hráč na středním postu. Toho mohli vzít.

Jak k takovému rozšíření covidu uvnitř týmu podle vás mohlo dojít?

To by mě taky zajímalo. Když to my v klubech udržíme, přestože hráči jsou v rodinách, nebydlí sami na jednom pokoji a stýkají se s daleko více osobami. Moc se mi to nezdá. Mám informaci, že tým nezvládl bublinu v Plzni. Prý se tam mezi sebou stýkali a byl v tom nepořádek. Správně měli být tvrdě separovaní. Zavání to selháním realizačního týmu.

Myslíte, že selhali funkcionáři? Že třeba podcenili situaci?

Diskutoval jsem o tom už s více lidmi, kteří taky chtěli znát můj názor. Zaznělo i to, že hráče neměli rozpouštět na Silvestra. Stejně se tým v Plzni sešel už 1. ledna. Tak tam měli hráči dorazit už dříve, aby se někde nedejbože nenakazili, když je před nimi mistrovství světa. Nikdo mi nevymluví, že hráči byli třeba na nějaké party, nebo že se potkávali s cizími lidmi.

Ženy nakonec na evropský šampionát odcestovaly…

Trenéru Bašnému chyběla prakticky celá základní šestka a přesto tam odjeli. A neudělali žádnou ostudu, postup ze skupiny jim utekl mezi prsty. Myslím si, že i mladí se musí obehrávat a byla by to pro ně obrovská zkušenost. Mladá a jiná sestava mužů by určitě neudělala ostudu. Možná se někdo bál, že to bude neúspěch a že jej odvolají. To je otázka.

Ženský šampionát v Dánsku se nakonec obešel bez komplikací. Myslíte, že v Egyptě mohou kvůli koronaviru nastat další problémy?

Souhlasím s tím, že zdraví je přednější. Nevím, jak je to v Egyptě zajištěné. Co jsem četl, ženy to měly luxusní. Nechci to samozřejmě srovnávat, ale hrát ve Švédsku, Dánsku nebo Norsku by pro mě bylo daleko přijatelnější. To možná mohl výbor IHF zohlednit a uvažovat o změně pořadatelství. Družstva by pak neměla takový strach odjet třeba do Dánska. Může se samozřejmě stát, že covid se rozroste až v Egyptě a klidně se může stát, že šampionát budou muset uzavřít a zrušit.

Dokážete odhadnout, jak by si český tým na mistrovství světa vedl?

Myslím si, že Švédové by byli hlavním favoritem skupiny. Egypt může být stejným překvapením jako Katar, když hrál mistrovství světa doma, měl tam plno naturalizovaných hráčů a došel až do finále. Věřím ale, že přes Chile bychom se dostali. Znám výkonnost Donose, který hraje v Kopřivnici, a jestliže se probojoval do tohoto kádru, tak myslím, že my bychom přes ně přešli. I s náhradní sestavou bychom byli schopni se s Chile poprat o postup ze skupiny.