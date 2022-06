Ještě před samotným startem devítikolového klání měli hráči možnost posilnit se koláčky z pekárny Bajusz a pak již ředitel turnaje Pavel Kantor s rozhodčím Davidem Šimonem turnaj zahájili. V počátečních kolech vítězili povětšinou favorité, kteří se od počátku pohybovali v popředí průběžného pořadí.

Před závěrečným kolem se do čela překvapivě vyhoupl IM Gustav Brejník (ŠK Slavoj Litoměřice, z.s.), který však v poslední partii remizoval s GM Petrem Veličkou (TJ Ostrava) a oba dva v celkovém pořadí přeskočil a vítězem turnaje se se ziskem osmi bodů stal GM Vojtěch Plát (ŠK JOLY Lysá nad Labem, z.s.), i když o celkovém prvenství nakonec rozhodlo až třetí pomocné hodnocení.

Již tradičně byl turnaj dotován bohatým celkovým fondem. Ceny byly připraveny pro 30 nejlepších hráčů v celkovém pořadí, všechny děti do 15 let a nejlepší pětici v jedenácti vedlejších kategoriích. Nejlepší ženou byla pětiapůlbodová WFM Lucia Ševčíková (MKŠS-ŠK Kysucké Nové Město), která ovládla zároveň kategorii juniorek a kategorii hráčů s ELO hodnocením 1601-1800. Její slovenský kolega Matej Bulej (TJ Slávia Caissa Čadca) byl s pěti body nejúspěšnějším hráčem v kategoriích juniorů, mládeže do 15 let a hráčů s ELO hodnocením do 1600.

IM Serguei Vesselovsky (Beskydská šachová škola, z.s.) dominoval s 6,5 body v obou kategoriích seniorů nad 60 i nad 70 let, kategorii seniorek nad 60 let opanovala s 5,5 body WFM Hana Kubíková (Klub šachistů Říčany 1925). V kategorii hráčů s ELO hodnocením 1801-2000 uspěl se šesti body Jaroslav Kučera (Viktorie Bohumín). Nejúspěšnějším hráčem domácího oddílu byl s 5 body Patrik Volný, který obdržel putovní pohár Vitalplast Cup.