FRÝDEK-MÍSTEK - V minulosti se z našeho okresu zúčastnilo deset sportovců některých olympijských her. O účast se snaží již několik let také člen jachtklubu Frýdek-Místek Michal Hrubý, který se nedávno svěřil se svým snem startovat příští rok na olympiádě v čínském Pekingu.

jachtař Michal Hrubý v akci. | Foto: DENÍK/Archív

Kdy jste začal se svým oblíbeným jachtingem?

Když jsem měl sedm roků, přivedl mě k jachtingu můj otec. Začínal jsem na lodi nejnižší třídy Optimist, a to na Žermanické přehradě, kde má náš klub svou loděnici. V dorosteneckém věku jsem přešel na lodní třídu Evropa a v roce 1991 jsem již jezdil na lodi pro dospělé známé pod názvem Finn. Takže jsem do dnešní doby prošel všemi třemi lodními třídami.

Jakých úspěchů jste dosáhl?

Na mém prvním juniorském mistrovství světa roce 1993 jsem byl čtvrtý a na dalším v roce 1994 druhý. Pak jsem přestoupil do kategorie dospělých, kde jsem skončil pátý na mistrovství světa v roce 2005 a na mistrovství Evropy v roce 2006 jsem byl osmý. To bylo ve Španělsku a v Moskvě.

Vaším dlouholetým snem je účast na OH 2008, co obnáší přípravy?

Máme před sebou dvě kvalifikační regaty pro olympijskou účast. Jsou to dvě mistrovství světa, jedno je teď v červenci v Portugalsku a druhé bude příští rok v Austrálii. Tam se rozhodne, kdo z nás pojede na olympijské hry v Číně. Mým největším konkurentem je závodník Mayer z Roudnice, se kterým zápolím již několik let. On má 43 let a já mám 33 roků. Mayer jezdí světové poháry a potkáme se na začátku června na Balatonu, kde bude mistrovství Evropy.

Na závěr krátkého rozhovoru se Michal Hrubý přiznal, že by se rád zúčastnil olympiády v Pekingu, protože o to usiluje již od roku 1996. Za své úspěchy byl také letos vyhodnocen mezi nejúspěšnějšími sportovci kraje a okresu.