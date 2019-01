Třinec - Perspektivní gymnasta TJ TŽ Třinec Ondřej Janeczko získal na nedávném mistrovství republiky v povinných sestavách v Kolíně zlatou medaili. Je to už jeho třetí titul za poslední rok.

Ondřej Janeczko z Třince na archivním snímku | Foto: Roman Baselides

Na jaře Janeczko vyválčil titul před domácím obecenstvem na mistrovství republiky ve volných sestavách a nyní obhájil loňské prvenství na šampionátu v povinných sestavách. Během dvanácti měsíců obohatil svou sbírku úspěchů o tři nejcennější trofeje.

Janeczko se představil v kategorii VS 3 (třetí výkonnostní stupeň) a triumfoval s naprostým přehledem. Příští rok v létě patnáctiletý talent přestoupí z Třince do Kolína, kde už od podzimu studuje a trénuje pod taktovkou kouče Martina Taftla. V Třinci i nadále spolupracuje s Radomírem Sližem starším, předsedou gymnastického klubu a hlavním trenérem, který měl pro něho pouze slova chvály. „Ondra výkonnostně roste, takže je zřejmé, že spolupráce s koučem Taftlem mu svědčí. Na šampionátu předvedl slušný výkon, kromě bradel všechno s přehledem zvládl.“ Květnové mistrovství republiky i šampionát starého kontinentu ve francouzském Montpelier Janeczko absolvuje ještě jako gymnasta Třince, pak už bude hájit barvy Sokola Kolín.



Na mistrovství v povinných sestavách v Kolíně se předvedli i další nadějní gymnasté z Třince. Nejvíce se vedlo Radomíru Sližovi mladšímu, který v kategorii VS 2 obsadil šestnáctou příčku a Bohdanovi Borskému, jenž byl v soutěži VS 1 sedmnáctý. Kvarteto Nick Huczala, Jan Sobotka, Lukáš Bartošek a Kryštof Huta (VS 1) při své premiéře skončili až v šesté desítce výsledkové listiny.

(rom)

Výsledky:

VS 3: 1. Ondřej Janeczko (Třinec) 73,95, VS 2: 1. Ondřej Kalný 61,275 (Hradčany Praha),…16. Radomír Sliž mladší (Třinec) 53,825. VS 1: 1. David Bix (Znojmo) 56,35, …17. Bohdan Borski 51,0,…50. Nick Huczala 46,25,…53. Jan Sobotka 45,70, 54. Lukáš Bartošek 45,50, 55. Kryštof Huta (všichni Třinec) 45,0.