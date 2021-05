Frýdecko-místečtí prožili úspěšnou základní část. Obsadili v ní páté místo a v play off chtěli potrápit Lovosice. Nakonec ale prohráli 1:3 na zápasy a přesunuli se do skupiny o konečné umístění.

V té svěřenci trenéra Daniela Vala odehráli dva vyrovnané zápasy proti Zubří. Venku vyhrál o gól Frýdek-Místek, v odvetě se ale z jednogólového triumfu radovali Valaši. A jelikož dali venku více branek, tak ovládli celou sérii. „Zklamání z nás ještě nevyprchalo. Nejprve jsme neprošli do semifinále a pak jsme nezvládli boj o páté místo. Proti Zubří jsme velmi dobře odehráli první utkání, o to víc mě ale mrzí, že jsme nedokázali vyhrát doma. Dali jsme 37 branek a přesto jsme prohráli, to je pak těžké,” uvedl pro Deník Valo.

Frýdek-Místek má před sebou poslední dvojutkání sezony, v němž se utká o sedmé místo s Jičínem, na jehož palubovce série v sobotu začne. „Čeká nás dlouhé cestování. I proto jsme chtěli přejít přes Zubří, protože už jsme v té době věděli, že bychom šli na Kopřivnici. To se ale bohužel nepovedlo a my to musíme brát tak, jak to je,” řekl Valo.

Motivaci máme

Sezona házenkářů je už hodně dlouhá. Do toho je třeba připočíst únavu i zdravotní problémy a hledat motivaci je už složité. „Sám jsem zvědavý, kdo do Jičína vůbec pojede. Ale motivaci samozřejmě máme, pořád je totiž o co hrát. Chceme vybojovat aspoň sedmé místo,” nabádá Valo své svěřence.

Podle trenéra Frýdku-Místku je každopádně systém bojů o umístěný nastavený špatně. „Už jsem se na to téma vyjadřoval. Za mě je to zbytečné. My jsme si po základní části uhráli páté místo a jako jediní v té skupině nemáme co získat. Můžeme jen ztratit. Když už se to hraje, tak by v tom měl být nějaký systém, který zvýhodní lépe postavené týmy. Ovšem tím, že se hraje stylem doma-venku, tak v tom výhoda není žádná,” myslí si Valo.