Frýdek-Místek – Na nedávném Mistrovství ČR dorostu v judu, které se konalo v Teplicích, zazářil také frýdecko-místecký judista Vít Jerglík.

Frýdecko-místecký judista Vít Jerglík (druhý zleva) se v Teplicích stal opět mistrem republiky. | Foto: archiv oddílu

„Na mistrovství se nominovali pouze ti nejlepší, kteří prošli sítem šesti kol Českého poháru. Z našeho regionu se tak do Teplic podívali Vít Jerglík a Lukáš Janulek," pyšnila se z úspěchu svých svěřenců trenérka Pavla Pröllová z SK Judo Frýdek-Místek.

Na severu Čech se dařilo především Vítu Jerglíkovi, který bojoval ve váhové kategorii do 81 kg. Na cestě do finále porazil všechny své soupeře před časovým limitem a předvedl celou škálu vynikajících technik. V boji o zlato pak narazil frýdecký judista na Rainekeho z Opavy. Vyrovnaný zápas byl prodloužen do zlatého skóre, kde se projevila především výborná fyzická kondice frýdecko-místeckého judisty, který svého soupeře zdolal technikou na ipon. Jerglík si tak připsal do své sbírky v pořadí již čtvrtý republikový titul.

Jeho oddílový kolega, loňský medailista Lukáš Janulek (do 60 kg), patřil také letos mezi favority. V úvodním kole však zaváhal s papírově slabším soupeřem, což jej připravilo o veškeré naděje. Do oprav ho soupeř nevytáhl, takže Janulek skončil nejen bez vítězného zápasu, ale i bez bodovaného umístění. „S výsledkem jsem spokojena jen částečně. Mé očekávání splnil Jerglík, který ve své kategorii nemá konkurenci. Škoda toho zaváhání Janulka v prvním zápase. Ten je ve vyřazovacím systému rozhodující. Nesmí se prohrát se slabším soupeřem, který v dalším kole prohraje. Znamená to tak konec v soutěži," hodnotila vystoupení svých svěřenců trenérka Pavla Pröllová.

O prvním listopadovém víkendu bude seriál mistrovských soutěží pokračovat v kategoriích mužů a žen. Ve váze do 52 kg bude na mistrovství startovat frýdecko-místecká juniorka Nikol Mikolášová.