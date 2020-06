Zatímco Stachura hrál na PlayStationu, jeho parťák Jaroslav Řehoř bojoval na Xboxu. Každý z nich takto odehrál dva zápasy, po nichž se výsledky sečetly. Češi v úvodním kole porazili Bělorusy a ve čtvrtfinále trápili i favorizované Švédy, se kterými nakonec po boji prohráli 12:15. „Jsou to profíci. Je to jejich práce, kterou se živí a v esportu jsou dál. Zato my jsme do toho vstoupili až letos,“ řekl po skvělém výkonu českého týmu Stachura, který je v tuzemské Esport hokejové lize (EHL) hráčem Komety Brno.

Berete čtvrtfinále jako úspěch, nebo zklamání?

Bereme to jako úspěch. Naším cílem bylo přejít přes Bělorusy a potrápit Švédy, což se nám povedlo. Je škoda, že se nám nepovedlo Švédy šokovat, ale nedá se nic dělat.

Zmínil jste první zápas s Bělorusy. Jaký byl?

Já jsem hrál první duel, který se mi moc nepovedl. Byl jsem nervózní, odehrál jsem špatně první třetinu a pak se to táhlo až do konce. I přesto jsem ale dokázal zvítězit 4:2, takže jsem spoluhráči přenechal dobrý náskok. Poté, co můj kolega prohrál svůj první zápas 4:5, jsem šel na řadu zase já. Všechno ze mě spadlo, zvítězil jsem 8:1 a už jsem věděl, že půjdeme do čtvrtfinále. Spoluhráči jsem věřil, že dokáže nabrat sebevědomí a zvítězit, což se taky potvrdilo. Výhra 3:1 byla výborná a celkový výsledek 19:9 byl nakonec suprový.

Švédi byli ve čtvrtfinále velkými favority, vy jste jim ale pořádně zatápěli. Překvapili jste sami sebe?

Já jsem chtěl hrát hlavně nejlépe, jak umím, což jsem dokázal. Bohužel mě soupeř trestal v přesilových hrách, což byla škoda. Můj spoluhráč hrál proti jednomu z nejlepších hráčů na světě. Předvedl však životní výkon a bylo neskutečné sledovat nervózní Švédy. Je škoda, že to nevyšlo, ale nemáme se za co stydět. Jsem na nás pyšný, což by měli být i všichni esportoví hráči.

Švédi o sobě už před zápasem prohlašovali, že postoupí. Dotklo se vás to?

Upřímně mě to nepřekvapilo. Já jsem to čekal a nabudilo mě to. Bylo to zvláštní, prostě se viděli v semifinále a čekali, že vyhrají asi o dvacet gólů. Jsem rád, že se spletli.

Jak moc vám nakonec chybělo k postupu? Co rozhodlo?

Chybělo nám štěstíčko. Někteří mi vyčítají prohrané prodloužení v prvním zápase, spoluhráči zase špatnou první třetinu a zbytečný respekt. Bylo to ale čtvrtfinále a ty nervy asi pracovaly. Já jsem věřil parťákovi, že to otočí a vyhrajeme. Když šest minut před koncem snížil na 12:13, tak jsem si říkal, že budeme hrát o medaile. Šance tam byly, ale štěstíčko ne. Byla to škoda.

Své zápasy jste hrál v třinecké WERK ARENĚ. Byl to velký zážitek?

Určitě ano. Já jsem hlavně chtěl hrát v nějaké aréně kvůli internetu. Měl jsem totiž odzkoušené z EHL, když jsme hráli v O2 areně, že rychlost internetu je hodně vysoká. Říkal jsem si, že by to mohlo vyjít a jsem rád, že mi v Třinci umožnili ve WERK ARENĚ hrát.

Jakou roli u vás plní hokejista Lukáš Jašek?

Lukáš je mým poradcem, sleduje mé zápasy a říkáme si, co by mohlo být nejlepší. Určitě jsem díky tomu některé věci v mé hře obrovsky zlepšil.

A jak moc vám proti Švédům pomáhal Jan Peterek?

Když jsem ho zahlédl, tak jsem nevěřil, že by se šel kouknout na můj zápas. Bylo to pro mě překvapení. Bavili jsme se o formátu a o hokejovém esportu. Prožíval to stejně jako my s Lukášem, bylo to super.

Bylo mistrovství světa vaším největším dosavadním úspěchem? Chcete za rok svou účast zopakovat?

To ano. Zvítězit v takové konkurenci na PlayStationu bylo neskutečné. Beru to jako největší úspěch, který chci zopakovat. Hrát na mistrovství světa je totiž nejvíc, co v této oblasti člověk může dokázat.

Měla vaše účast na šampionátu velké ohlasy?

U nás se o tom nemluví tolik, jako v okolních státech, i tak to ale bylo obrovské. Mě v podstatě ani nedocházelo, když jsem zvítězil v kvalifikaci a věděl jsem, že budu hrát na šampionátu, že to bude mít takový ohlas. Ale když jsem zapnul Twitter a uviděl veškeré zprávy i to, jak to každý prožívá, hned jsem si řekl, jakého úspěchu jsem dosáhl. Přišla mi gratulace i ze svazu, což mě hodně potěšilo.

V EHL hrajete za Kometu. Neuvažujete o přesunu do Třince?

To vůbec není otázka na mě. Momentálně s hráči čekáme, jak se kluby rozhodnou o dalším formátu. Hrát doma je lákavá věc, ale Kometa pro mě udělala strašně moc. Uvidíme, jak vše dopadne, každopádně hrát chci a jestli to bude Kometa nebo Třinec, tak to se necháme překvapit.

Jak dlouho vůbec hru NHL hrajete? Jak jste se k ní dostal a kolik času denně vám zabere?

Dostal jsem k tomu tak, že brácha koupil PlayStation a ihned jsme se našli v hokeji. Jiná hra pro nás nebyla. NHL jsem hrát od roku 1998 až do roku 2009 a online jsem začal hrát od roku 2018. Denně u toho strávím v průměru hodinu až dvě. Bohužel ale nejsme v takové fázi, aby nás hra živila.