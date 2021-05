Popularita bojových umění roste, stejně tak, jako stoupá zájem o thajský box. Už v sobotu proběhne v Praze prestižní turnaj UPC Fight Nigth, kde se v rámci takzvaného superfightu představí i Dominik Tábor z třineckého klubu Como-3 gym. Jeho souboj s Davidem Dvořáčkem sice proběhne bez diváků, bude se ale vysílat živě na streamu.

„Podle toho, co jsem slyšel, je to velký talent. Viděl jsem jen jedno jeho video a to mi stačí. Vypadá slušně,” uvedl pro Deník na adresu soupeře Tábor, jenž běžně zápasí ve váze do 71 kilogramů. Tento souboj ale proběhne ve vyšší váhové kategorii do 75 kilogramů. „I proto jsem považován za outsidera. Na druhou stranu, jsem v neskutečné formě,” pousmál se.

Chtěl by se utkat o pás

Zápasník z Třince boxuje od svých patnácti let. Je dvojnásobným mistrem republiky a na kontě má i několik mezinárodních úspěchů. Z 26 zápasů, do kterých zasáhl, vybojoval 19 výher.

V republikovém amatérském žebříčku býval první, v současné době už se ale soustředí jen na profesionální scénu. A taky už vyhlíží další výzvu. „Chtěl bych zápasit s nejlepším českým bojovníkem Michaelem Krčmářem. Chtěl bych se s ním utkat o pás,” prohlásil Tábor, který by o víkendu rád dokázal, že je pro Krčmáře tím správným soupeřem. Povede se mu to?