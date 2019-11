Před úterním utkáním s Kometou Brno mu sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek, stejně jako Martinu Adamskému, předal dres jako upomínku tohoto skvělého jubilea. Rodák z Brna Polanský pak načal desátou stovku zápasů v třineckých barvách vítězným duelem proti Kometě (6:3).

„Když se tohle číslo blížilo, měl jsem to v kabině od kluků pořád na talíři. Věděli jsme, že to budeme s Ádou (Martinem Adamským) slavit tak nějak ve stejný čas,“ pousmál se po utkání Jiří Polanský.

Co pro vás ta meta znamená? A co pro vás znamená dosáhnout jí v Třinci?

Je to čest. Jsem rád, že jsem toho mohl dosáhnout v Třinci, protože ten mi dal hodně nejen po hokejové stránce, ale i po té životní. Možná si to uvědomím až po kariéře, ale teď jsme moc rád i za fanoušky, že se zápas nové stovky podařil, že byl vítězný a zrovna proti Brnu.

Přispějete za takové číslo něčím do kabiny?

Jasně, pokladník se dneska poměje. Ale s Ádou přispějeme rádi.

Troufnete si na tisíc zápasů za Třinec?

To asi není úplně reálné. Vím, že jsou tady mladší hráči. Moc bych si to přál, ale Třinec měl vždy tak našlapaný tým a velkou konkurenci v kádru, že by to byl skoro zázrak, kdyby se to povedlo. Byl by to zázrak.

Moc hráčů s tisícovkou zápasů v jednom klubu asi nenajdeme…

Vím, že to dokázali jen tři hráči v extralize. Leška ve Zlíně, Trávníček v Litvajzu a Kadlec ve Slavii.

Vidím, že jste statisticky dobře připraven…

Jo, statisticky to mám zmáknuté. To díky klukům v šatně, kteří mi to často připomínali (úsměv).

Může za vaši dlouhověkost i to, že jste do extraligy naskočil relativně později a nejste tak opotřebovaný?

Také jsem neměl vážnější zranění, které by mě vyřadilo ze hry. A v neposlední řadě jsem měl štěstí na skvělé spoluhráče. To se snažím vždy říct. Byli se mnou vždy velice inteligentní hráči, kteří člověka naučili, jak hrát dlouho, jak se starat o své tělo, aby mohlo fungovat i v pozdějším věku. Hokej se totiž během mé kariéry děsně změnil. Dřív byli hráči po třicítce starší, teď kluby neváhají podepsat třicetiletého hráče na víc sezon, protože ještě může udělat krásnou kariéru a ukázat divákům super věci.

Kdo byl vaším mentorem, který vám radil, jak u hokeje tak dlouho vydržet?

V Třinci to byl samozřejmě Honza Peterek. Ten svým chováním v kabině i na ledě ukazoval všem, kteří to vidět chtěli a měli otevřené oči, jak k hokeji přistupovat. Každý měl možnost od něj pochytit hodně užitečných věcí, jak se vyvarovat těch špatných, co je pro tělo dobré a co ne.

Jakou nejlepší radu jste si od něj vzal?

To nejde takhle z fleku říct. Stačilo být s ním v kabině a dívat se na něj komplexně. Co dělá, co říká. Vždy jsem tíhl k tomu, abych sledoval centry, tedy to, co dělá zrovna Radek Bonk, i když ten mi byl svým silovým pojetím hry dost vzdálený. Honza Peterek mi byl naopak bližší, protože vždy řešil situace tak, jak jsem to chtěl dělat i já. Když se teď v kabině bavíme třeba s Michalem Kovařčíkem, nebo mladšími kluky, tak oni zase sledují třeba Martina Adamského, společně si pak povykládáme. Je přitom strašně důležité ty kluky pochválit. Oni vědí, že jsou na začátku kariéry a mohou dokázat velké věci. Moc jim to přeji, protože ti kluci neměli v Třinci lehkou pozici, protože je tady opravdu našlapaný tým. A vím, jaké to je, když se člověk prokousává nahoru a najednou to přijde a začne to tam padat jako teď třeba Kovymu. Přijdou zápasy, kdy dáte hodně gólů, kdy budete lepší, ale ten začátek a ten vzestup nahoru si pamatujete do konce života.