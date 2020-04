Prestižní mezinárodní turnaj judistů z příhraničního Euroregionu, který se koná ve Frýdlantu nad Ostravicí, měl letos proběhnout potřetí. Termín byl stanovený na začátek dubna, jenže pořadatelé byli kvůli koronaviru nuceni událost prozatím odložit.

Na Randori pod Lysou horou se čekala účast zhruba dvou stovek závodníků nejen z České republiky, ale i Slovenska a Polska, kteří měli zápasit v žákovských a dorosteneckých kategoriích.

Nově by turnaj mohl proběhnout na podzim. „To ale není jednoduché, protože se stejným problémem se potýká celá řada dalších soutěží zařazených do kalendáře Českého svazu juda, včetně odloženého mistrovství Evropy v Praze, které bylo původně plánováno na polovinu června,“ uvedl předseda oddílu Judo Beskydy Luděk Kubíček.

Také letošní ročník měl proběhnout ve frýdlantském Kulturním centru, což by organizátoři chtěli zachovat. „Vzniká tam totiž úplně jiná a příjemnější atmosféra, než ve strohé sportovní hale,“ řekl Klubíček, jenž doufá, že se povede najít nový termín, který bude vyhovovat všem. „Chceme to uspořádat. Snad se nám to na podzim povede,“ dodal.