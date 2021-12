Tým trenérky Romany Elblové nejprve porazil 3:2 Přerov. „Poté jsme věřily, že když zopakujeme tento výkon, tak je postup reálný,” řekla pro Deník Elblová. Ve druhém duelu ale Sokolky nestačily v derby na Ostravu. Další dva zápasy už ale hráčky Frýdku-Místku zvládly a vybojovaly postup. „Těšíme se, že poměříme síly s těmi nejlepšími a zjistíme, kde ještě máme rezervy,” dodala Elblová.

Kadetky Frýdku-Místku hrály v elitní extraligové skupině naposledy ještě před vypuknutím covidu. Teď se tak mohou těšit na souboje s domácím pražským Olympem, ale taky Chodovem, Libercem a Ostravou, která postoupila společně se Sokolkami. „Ostrava je určitě hratelná, s dalšími týmy se porveme,” těší se trenérka.

Hráčky Frýdku-Místku si svůj postup do nejsilnější kadetské skupiny vybojovaly v domácím prostředí a o to byla jejich radost větší. „Doma jsme hrály po dvou letech, byli tady rodiče a kamarádi, holky si to vážně užily a oslavovaly to s nimi. Je tady skvělý a bojovný kolektiv,” pochválila svůj tým Romana Elblová.