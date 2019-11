Los evropského šampionátu v Minsku přisoudil Klusové hned do úvodního boje nelehkou soupeřku. Česká reprezentantka se ve čtvrtfinále střetla s letošní mistryní světa a vítězkou Univerziády, Marii Klimovou, které po vyrovnaném zápase podlehla.

Dříve než vůbec Klusová k zápasu nastoupila, čelila nečekané nástraze. „Karolína měla jít bojovat až ve čtvrtek, ale v 21.37 hodin přišla zpráva, že jde do ringu hned následující den. Deset minut před tím se zrovna najedla a napila,“ vysvětluje reprezentační trenér Martin Vaňka.

Pro třineckou zápasnici tak nastal těžký úkol, a to okamžitě začít shazovat přebytečné gramy. Během noci navštívila tři sauny a ráno v 8 hodin navážila 56,8 kilogramů. „Byl to hukot, ale Karolína je bojovnice a svou první výzvu v Minsku zvládla,“ říká Vaňka.

Mezi šestnácti provazy se česká reprezentantka ve váhové kategorii do 57 kilogramů po pár hodinách spánku střetla už ve čtvrtfinále s jednou z favoritek turnaje Marii Klimovou. Po třech vyrovnaných kolech se musela Klusová před ruskou soupeřkou sklonit a přijmout porážku 27:30 na body. „Jsem opravdu zklamaná, protože jsem se cítila v zápase opravdu dobře. Musím to ještě vstřebat, protože je to pro mě nové vypadnout hned v prvním zápase a teď nic,“ hodnotí Klusová. (sta)