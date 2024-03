/FOTOGALERIE/ Jejich šance na play-off žila do posledního kola základní části extraligy, ale pražský Olymp volejbalistky Sokola Frýdek-Místek dál nepustil. V domácí hale mu podlehly 0:3 a sezona tím pro ně škončila. Obsadily předposlední 9. místo.

Volejbalistky TJ Sokol Frýdek-Místek si play-off extraligy nezahrají, ztroskotaly na pražském Olympu. | Foto: TJ Ostrava/Pavel Netolička

„První set jsme nehrály vůbec špatně. Ale pak už nebylo o co hrát, a to se hraje špatně. Alespoň si mohly zahrát holky z lavičky,“ neskrývala zklamání blokařka a kapitánka Sokolek Veronika Strušková. „Mrzí mě, že jsme nepředvedly lepší výkon a diváci neviděli kvalitní volejbal,“ dodala zkušená hráčka.

„První set byla vidět bojovnost a to, že chceme do play-off a dnešní zápas vyhrát. Nicméně se stalo to, co se stalo. Ten set jsme prohrály a k dalšímu průběhu už není co hodnotit. Karty byly jasně rozdány,“ smutně konstatovala Alexandra Dedková, trenérka Frýdku-Místku.

Extraliga volejbalistek – 27. kolo:

TJ Sokol Frýdek-Místek – Olymp Praha 0:3 (-21, -14, -17)

Rozhodčí: Kavala a Ištvanech, čas: 72 min., diváci: 80.

Frýdek-Místek: Montoya Murillo 10, Fukalová 7, Doshkova 1, Agbolossou 10, Strušková 2, Michalčíková, libera Kulová a Šrámková - Böhmová 6, Motalová 1, Krejčí 1, Petrová. Trenérka: Alexandra Dedková.

Olymp: Šmídová 2, Kalhousová, Gajdová 9, Brancuská 20, Hodanová 10, Šimáňová 4, libero Dostálová – Virtová 5, Brichtová 1, Vlčková, Žáková 4. Trenér: Stanislav Mitáč.