„Bohužel jsme udělali velkou chybu v prvním twizzlu,“ litovala devatenáctiletá rodačka z Prahy velkého zaváhání na začátku rytmického tance. „Poznamenalo to skóre i přesto, že jsme všechno ostatní zajeli téměř perfektně bez chyb,“ doplnil taneční partnerku dvacetiletý reprezentant z klubu Kraso Krnov. Za svůj výkon dostali od rozhodčích 43,01 bodu.

Čeští reprezentanti na MSJ 2022 v krasobruslení v Tallinu.Taneční pár Denisa Cimlová, Vilém Hlavsa.Zdroj: ČKS/Lukáš Kaboň a SKrZ/Petr Jesenský

Na společnou krasobruslařskou dráhu se Cimlová s Hlavsou naplno začali připravovat v lednu 2019 a hned v prosinci se v Ostravě stali juniorskými vicemistry ČR, v souboji s tanečními páry z Polska, Slovenska a Maďarska skončili třetí. V dalších dvou letech společný šampionát čtyř zemí vyhráli.

„Náš cíl byl do top desítky, bohužel to dopadlo takhle,“ neskrývala v Tallinu zklamání Cimlová. „Prvním z nepostupových míst do volných jízd. S tím spokojeni rozhodně nejsme,“ konstatoval Hlavsa.

Nevydařeným šampionátem pro oba letošní sezona skončila. Jaká byla? „Velice náročná. Náš vstup do ní poznamenalo moje zranění na začátku, ale potom jsme se stali mistry čtyř zemí a za to jsme moc rádi,“ prozradila za oba Cimlová.

„Po mistrovství republiky jsme hodně tvrdě pracovali a směřovali přípravu sem. Bohužel to nevyšlo, ale je to pro nás velká zkušenost a jedeme dál. Teď nás čeká kratší bruslařská pauza, kdy uděláme zkoušky do školy a potom se začneme připravovat na další sezonu, budeme stavět nové program a učit se nový rytmický tanec,“ přiblížil Hlavsa program nejlepšího juniorského páru v republice, který se trénuje s italským týmem u bývalé mistryně světa Barbary Fusar᠆-Poli, pro další období.

Nejlepší rytmický tanec na estonském ledě předvedli Američané Oona a Gage Brownovi před Kanaďany Natalií d´Alessandro - Bruce Waddell a Nadiou Bashynkou - Peterem Beaumontem.