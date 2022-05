„To, co dělá prezident vašeho svazu Stanislav Žídek pro české krasobruslení, je těžká práce. Snaží se ho posunout někam dál a to je správné. Doufám, že u toho zůstane a bude v ní pokračovat, aby díra po Michalu Březinovi nebyla tak velká jako mezi Petrem Barnou a Tomášem Vernerem,“ připomíná Rafael Arutjunjan dlouhé čekání na medaili od zlata z mistrovství Evropy a bronzu na olympiádě v Albertville 1992 k stříbru na ME 2007 a titulu evropského šampióna 2008.