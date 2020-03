Na přelomu února a března se v Ostravě uskutečnil prestižní judistický turnaj s kvalitní zahraniční účastí. „Téměř všichni naši nominovaní absolvovali o jarních prázdninách velmi tvrdý přípravný kemp v Raškovicích,“ řekl předseda Judo Beskydy Luděk Kubíček. „Do Ostravy jelo 34 našich závodníků, takže jsme byli týmem s druhou nejvyšší účastí z českých klubů,“ dodal Kubíček.

Stalo se již tradicí, že ostravský Grand Prix je tvrdou zkouškou pro všechny, hlavně však pro ty, kteří postoupili o věkovou i váhovou kategorii výše. „Ona je to opravdu nejen fyzicky, ale i psychicky náročná soutěž. Udržet pozornost, koncentrovat se na svá utkání až do večerních hodin, to není žádná sranda,“ pokyvuje hlavou Kubíček.

V první soutěžní dni se do bojů vydalo 12 mladších a 5 starších žáků a žákyň Judo Beskydy. „Někteří se takového turnaje zúčastnili vůbec poprvé,“ pousmál se Kubíček, kterého výsledky mladých frýdecko-místeckých judistů potěšily. „Tým mladších žáků dokázal společně vybojovat osmnáct vítězných utkání. Téměř všichni si vyhráli zápas a nastoupili v průměru do třech bojů. Děti tak sbíraly obrovské zkušenosti a každým zápasem se lepšily. Asi největším překvapením byl pro nás nováček ve své kategorii Adam Rusňák, který se nezalekl zahraničních soupeřů a v pěti zápasech vždy vyhrál do třiceti vteřin. Ve finále prohrál až v prodloužení, opravdu vynikající výkon,“ chválil mladou naději Luděk Kubíček.

Také v kategorii starších žáků zaznamenali borci z Judo Beskydy pěkné úspěchy. „Top výkon předvedl zkušený Ondřej Menšík, který do finále prošel čtyřmi výhrami před časovým limitem. V samotném finále pak svého soupeře válcoval, ale přišlo v závěru malé zaváhání a o zlato bohužel přišel,“ mrzelo hlavní trenérku klubu Pavlu Pröllovou.

To druhý soutěžní den byl ještě náročnější. „V dorosteneckých a vyšších kategoriích již není slabého soupeře. Tam se každá chyba trestá porážkou,“ podotkla Pröllová, která je dvacetinásobnou mistryní republiky v judu.

Asi nejvýraznější stopu předvedla Barbora Kalenská, která si vyzkoušela boje nejen v dorostenecké kategorii, ale také i mezi ženami. „Barča bojovala celkem osmkrát a šestkrát z toho zvítězila. Domů si tak odvedla stříbrnou a bronzovou medaili,“ chválila Pröllová. Dařilo se rovněž sourozencům Kubíčkovým. „Ti celkově absolvovali patnáct střetnutí, z toho ve dvanácti z nich byli úspěšní. Karel získal zlatou medaili, Luděk bronz a Eliška bodované páté místo,“ sdělil hrdě tatínek Luděk Kubíček starší. Dodejme ještě, že stříbro se podařilo vybojovat také Simoně Gregušové.

Z celkových 216 klubů, které se ostravského Grand Prix zúčastnily, jich bodovalo 148 (umístění do sedmého místa, pozn. red.). Judo Beskydy skončilo na krásném 16. místě. V kategorii žen byli Beskydští dokonce nejúspěšnější. „Tyto závody nám ukázaly obrovský posun, hlavně v týmové práci. V České republice je tento turnaj vyhlášen jako Turnaj roku. V Ostravě je nádherná hala, jsou tam velké prostory a hlavně se máme možnost porovnat se zahraničními bojovníky, se kterými se jen tak někde nepotkáme. Mladí zjistili, že jejich vztekání i pláč po prohraném duelu není na místě. Zjistili, jak se uvolňuje z těla laktát, což mnozí ještě ani nezažili. Musí se naučit snášet prohry, jen tak mají možnost se někam posunout,“ zakončil hodnocení předseda klubu Luděk Kubíček.