Domácí měli vynikající vstup do zápasu. Po první čtvrtině vedli o šestnáct bodů. „Měli jsme neskutečný začátek. Ten nám hodně pomohl,“ chrlil ze sebe po utkání domácí asistent Kryštof Vlček. „Bylo vidět, že Nymburk takový nástup nečekal. Na lavičce měli z toho docela paniku,“ doplnil Vlčkova slova Luděk Jurečka.

Opava vzhledem k rozsáhlé marodce hrála v úzké rotaci, přesto Středočechům stačila. Její hráči se vrhali po míčích, místy doslova hoblovali palubovku. „Smekám před kluky, co na palubovce předvedli. Bylo to místy neskutečné,“ chválil Vlček.

Nymburk ovládl vstup do čtvrté čtvrtiny. „Bylo to o energii, která nám chyběla. Ale v kritických chvílích nás podržel Larry Jurečka. Dal důležitou trojku, pak získal míč a my jsme díky němu udělali uklidňujících pět bodů,“ podotkl Vlček. Opavští si velké vítězství vzít nenechali a finálovou sérii srovnali na 1:1. „Hráli jsme před fantastickým publikem. Z atmosféry jsem úplně hotový, až mi ukápla slza,“ svěřil se Vlček.

„Tohle vítězství hodně chutná. Jsem ale kaput, přece jenom roky nezastavíte,“ smál se Luděk Jurečka, který utkání končil s krvavým nosem. „Trefil mě Matty Markusson, snad to nebude zlomené,“ zakončil.

BK Opava - ERA Basketball Nymburk 78:76 (31:14, 45:36, 62:51)

Body: Šiřina 20, Jurečka 18, Markusson 13, Slavík 11, Zbránek 11, Štěpánek 3, Gniadek 2 - Ross 17, Harding 15, Benda 11, Kovář 8, Palyza 7, Kříž 7, Hruban 5, Tůma 3, Routt 3. Rozhodčí: Hruša, Blahout, Kučírek. TH: 12/22:3/6. Trojky: 8/28:7/21. Doskoky: 41:38. Fauly: 17:26. Diváci: 3050. Stav série: 1:1.