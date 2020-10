Gran Premio patří k nejtěžším dostihům v Itálii, má distanci pět tisíc metrů. „Na startu byli kvalitní koně. Věděli jsme, že nás čeká těžký a zároveň rychlý dostih,“ řekl Marek Stromský. Jeho slova se naplnila. Ve dvanáctičlenném startovním poli se drželi dlouho vzadu. „Závodili jsme v konkurenci mladých koní, které udělaly dostih hodně rychlým, což bylo pro nás těžké, ale konec nám vyšel. Mohli jsme být i třetí,“ přiznal šestačtyřicetiletý žokej.

V sobotu byl s Gosphore třetí. „Cílem bylo skončit do pátého místa. Třetí je suprové“ byl rád Stromský. Do víkendových statistik si připsal ještě šesté místo se Siver Seam. „Jeho výkon byl pro mě zklamáním. Minule také dlouho vedl a nakonec zhasl. Je to ale mladý kůň, který může mít dobré výsledky,“ věští budoucnost štěpánkovický žokej. Všechny tři koně, s kterými startoval, připravuje trenér Luboš Urbánek.

Zajímavostí je, že v Itálii musí závodit žokejové s rouškami. „Teď to už šlo. V pátek přišla velká vichřice, ráno se ochladilo na dva stupně, přes den bylo něco okolo deseti, takže roušky nevadily. Ovšem v létě to při pětatřiceti stupňových vedrech byl pořádný záhul,“ poznamenal Marek Stromský, kterého o víkendu čeká Brno, jenž bude generálkou na Velkou pardubickou.

Marek Stromský na Velké pardubické 2019:

„Velká se blíží, ale otázkou je, co s ní udělá nová koronavirová opatření. Už jsem slyšel hlasy, že bez diváků ji nebude mít cenu pořádat. Mám obavy, aby se letos jela,“ svěřil se Marek Stromský, který by se měl na vrcholu sezony představit v sedle Stretona.